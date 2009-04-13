Hantavirüs alarmı!

Sağlık Bakanlığı, Zonguldak ve Bartın illerinde görülen "Hantavirüs" vakaları ile ilgili olarak, "Bu güne kadar benzer hastalık tablosu olan toplam 16 şüpheli vaka tespit edildi ve bunlardan 8 vakanın Hantavirüs enfeksiyonu olduğu belirlendi. Vakalardan biri maalesef kaybedilmiştir. Halen 5 vakanın takip ve tedavilerine devam edilmektedir. 2 vaka taburcu edilmiştir" açıklamasında bulundu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şubat 2009 sonunda Zonguldak'ta ve Bartın'da toplam iki kişinin ateş, bulantı, kusma ve devamında gelişen böbrek yetmezliği bulguları ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başvuruda bulunduğu belirtildi.



Burada hastalardan alınan numunelerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildiğini ve yapılan analizler sonunda "hantavirüs" tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu güne kadar benzer hastalık tablosu olan toplam 16 şüpheli vaka tespit edildi ve bunlardan 8 vakanın Hantavirüs enfeksiyonu olduğu belirlendi. Bu vakalardan biri maalesef kaybedilmiştir. Halen 5 vakanın Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesinde takip ve tedavilerine devam edilmektedir. 2 vaka taburcu edilmiştir" denildi.



Açıklamada, Hantavirüs'ün, ilk defa 1950'li yılların başında Kore'de tespit edildiği, bazı kemiricilerin virüsü taşıdığı ve etrafa bıraktıkları vücut çıkartılarının solunum yolu ile alınması üzerine insana bulaştığı belirtilerek, hastalığa ilişkin şu bilgilere yer verildi:



"Hastalığın iki tipi mevcut olup akciğer yetmezliğine neden olan tip Amerika kıtasında, böbrek yetmezliğine yol açan tipi ise daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülmektedir.



Dünyada yılda 200 bin vaka bildirimi yapılmaktadır. Komşularımızdan Rusya'nın güney bölgesi ve Balkanlarda uzun yıllardır görüldüğü bilinen hastalık ülkemizde gelişen tanı ve laboratuvar imkanları çerçevesinde ilk kez tespit edilmiştir.



Ülkemizde görülen hastalık tipinin ölüme yol açma ihtimali diğer tipe göre oldukça düşüktür."



-BİLİM KURULU OLUŞTURULDU-



Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan uzman ekiplerin, bölgede hastalığın kaynağına ilişkin incelemelerde bulunduğu ve hastalığın bölgedeki yaygınlığını tespit etmek üzere çok sayıda kişiden numune toplandığı belirtilen açıklamada, konuyla ilgili Bilim Kurulu oluşturulduğu ve araştırmaların bölgede devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, Hantavirüs'ten korunmak için kemiriciler ile uygun yöntemlerle mücadele edilmesi gerektiği vurgulanarak, "Kemiricilerin atıkları ile kirlenme ihtimali olan yerlerin temizliğinin toz kaldırmadan deterjan veya çamaşır suyu kullanılarak yıkama veya ıslak bezlerle temizlik şeklinde yapılması gerekmektedir" uyarısında bulunuldu.





