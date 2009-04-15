Hanta virüsü Türkiye’de ilk kez can aldı

Fare dışkılarından geçiyor



Artan sıcaklıklara bağlı tüberküloz ve frengi gibi hastalıklarla birlikte dünyaya yayılması muhtemel ölümcül virüsler arasında gösterilen Hanta virüsü Bartın’da can aldı. Bartın’a bağlı Hasankadı Beldesi’nde oturan İlyas Bilgin’in (46) parmağına Şubat ayında diken battı. Parmağı moraran ve şişen Bilgin, iki hafta sonra üşüme, yüksek ateş, kusma ve bulantı şikáyetiyle ailesi tarafından Hasankadı Sağlık Ocağı’na götürüldü. Buradan Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bilgin, acil serviste yapılan müdahaleden sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Hastanesi’ne sevk edildi ve 20 Şubat’ta yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’ne gönderilen kan örneğinin incelenmesi sonucunda İlyas Bilgin’de Hanta virüsü tespit edildiği bildirildi. Hanta virüsü şüphesiyle Bartın’dan 12, Zonguldak’tan da dört olmak üzere toplam 16 hastanın ZKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Hıfzıssıhha Merkezi’nde yapılan analiz sonuçlarına göre, sekiz hastada virüsün pozitif çıktığı ve beşinin tedavi altında bulunduğu, ikisinin de taburcu olduğu bildirildi.Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında virüs ile ilgili şu bilgiler verildi: "Fare gibi bazı kemiriciler, Hanta virüsü taşımakta ve etrafa bıraktıkları vücut atıklarının doğrudan temas veya solunum yolu ile alınması şeklinde insana bulaşmaktadır. 1950’li yıllarda ilk kez Kore’de rastlanan bu hastalığın iki tipi mevcut olup, akciğer yetmezliğine neden olan tip Amerika kıtasında, böbrek yetmezliğine yol açan tipi ise daha çok Asya ve Avrupa kıtasında görülmektedir. Bu hastalık, ülkemizde gelişen tanı ve laboratuvar imkánları çerçevesinde ilk kez tespit edilmiştir. Hanta virüsünden korunmak için kemiricilerin atıkları ile kirlenme ihtimali olan yerlerin temizliğinin toz kaldırmadan deterjan veya çamaşır suyu kullanılarak yıkama şeklinde yapılması gerekmektedir."Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği bilgilere göre virüs insandan insana bulaşmıyor.