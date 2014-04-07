Hannover'de sanayinin geleceği şekilleniyor



Devasa büyüklükteki Hannover fuar alanını gezerken kendinizi “Sanayiye dokunacak kadar yakın“ hissediyorsunuz. Değişik üretim metotlarının sergilendiği fuarda bir yandan otomobil yedek parçalarının oluşumuna tanık olurken, diğer yandan cep telefonu kılıflarının banttan dökülmesini izliyorsunuz. Aslında serginin ortak bir amacı var; o da tüm üretim aşamalarında ne denli tasarruflu, hızlı ve esnek olunduğunu göstermek.

Aynı zamanda üretimi gerçekleştirilen ürünler, tamamlandıklarında nasıl bir şekil alacakları, hangi renge bürünecekleri gibi konularda da fuarı gezenlere ipucu veriyor. Hannover Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Köckler, bu yıl açılan Hannover Fuarı’nda teorik olarak mümkün olan üretim sistemlerinin değil, sanayi tarafından uygulanan metotların sergilendiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Dünyadaki sanayiciler bir yandan kendilerine özgü üretimlerini yaparken diğer yandan da rekabet ortamına karşı kendilerini hazırlamak zorundalar. Nitekim dijitalleşme süreci sadece bir çeşit ürünle yollarını sürdürmelerine olanak sağlamıyor. Şimdi ürün bilgileri doğrudan söz konusu ürünün içinde yer alıyor. Makine kendini böylece ayarlıyor ve örneğin bir ürün pazartesi günleri, salı günkünden farklı şekilde boyanıyor. İşte bizim burada sergilediğimiz de bu; imkanların çeşitliliği. Alman endüstrisinin 'Endüstri 4.0' projesini geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçirmiş olması Hannover Fuarı açısından avantaj oldu. Şimdi orta ve büyük ölçekli şirketler, elde ettikleri sonuçları burada tanıtıyorlar.“

Siemens'in dev standı

Hannover Fuarı'nda sadece Alman şirketleri ürünlerini sergilemiyor. Tüm dünyadan 65 ülke, 5 bin kadar şirket fuara katılıyor. Ancak Alman üreticiler, dünyada lider oldukları üretim sektöründeki güçlerini ev sahibi konumunda bulundukları Hannover Fuarı'nda bir kez daha vurgulamak niyetinde. Örneğin Siemens dev bir stant açarak, modern otomobil üretiminde kullandıkları bir teknolojiyi meraklıların ilgisine sunuyor. Siemens Üretim Teknikleri Sorumlusu Eckhardt Ebele, günümüzde insanların taleplerinin de farklılık gösterdiğini belirterek, şirket felsefelerini şu sözlerle açıklıyor:

"İnsanlar tam olarak istedikleri ürünlere, en kısa zamanda sahip olmak istiyorlar. Bu esnekliği oluşturmalısınız. Bunu ya çok fazla ayrıntıyla gerçekleştirebilirsiniz ya da otomatikleştirebilirsiniz. Böylece tesislerinizi daha az çalıştırır ve daha az enerji sarfiyatıyla, optimal bir üretim yaparsınız. Özellikle büyük üreticiler üretimi daha verimli hale getirmekle ilgileniyor. Bu alanda rekabet de tüm dünyada hızla yayılıyor.“

Merkel açılışa katıldı

Ancak fuarı gezenler kendilerine şu soruyu da sormadan edemiyorlar; eğer üretimde robotlar bu denli etkili olacaksa, bir gün fabrikalar tamamen insanlardan arınmış yerler mi olacak? İşte bu soruyu pazar günü fuarın açılışını yapan Başbakan Angela Merkel de sordu. Açılış konuşmasında, „Ekonomi insanlara hizmet etmeli, tersi olmamalı“ şeklinde uyarıda bulunan Merkel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişimlerden de korkmamalıyız. Ancak „Endüstri 4.0“ projesi için de geçerli olan bir durum var. Buna göre ekonomiler insanlara hizmet etmeli, aksi olmamalı. Almanya için bu durum bir yol haritası oluşturmalı.”

Hannover Fuarı'nın bu yılki konuk ülkesi ise Hollanda. Almanya'nın komşusu olan Hollanda'dan 250 firma fuara katılıyor. Hollanda, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla şirketle fuara katılan ülke.