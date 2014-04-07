T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Hannover'de sanayinin geleceği şekilleniyor

Hannover Fuarı'nda teknolojinin son yenilikleri, yatırımcı ve bilim dünyasıyla buluştu. Fuarda özellikle üretim teknolojilerinde kat edilen mesafe gözler önüne seriliyor.

07 Nisan 2014 23:35


Devasa büyüklükteki Hannover fuar alanını gezerken kendinizi “Sanayiye dokunacak kadar yakın“ hissediyorsunuz. Değişik üretim metotlarının sergilendiği fuarda bir yandan otomobil yedek parçalarının oluşumuna tanık olurken, diğer yandan cep telefonu kılıflarının banttan dökülmesini izliyorsunuz. Aslında serginin ortak bir amacı var; o da tüm üretim aşamalarında ne denli tasarruflu, hızlı ve esnek olunduğunu göstermek.

Aynı zamanda üretimi gerçekleştirilen ürünler, tamamlandıklarında nasıl bir şekil alacakları, hangi renge bürünecekleri gibi konularda da fuarı gezenlere ipucu veriyor. Hannover Fuarı Yönetim Kurulu Başkanı Jochen Köckler, bu yıl açılan Hannover Fuarı’nda teorik olarak mümkün olan üretim sistemlerinin değil, sanayi tarafından uygulanan metotların sergilendiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Dünyadaki sanayiciler bir yandan kendilerine özgü üretimlerini yaparken diğer yandan da rekabet ortamına karşı kendilerini hazırlamak zorundalar. Nitekim dijitalleşme süreci sadece bir çeşit ürünle yollarını sürdürmelerine olanak sağlamıyor. Şimdi ürün bilgileri doğrudan söz konusu ürünün içinde yer alıyor. Makine kendini böylece ayarlıyor ve örneğin bir ürün pazartesi günleri, salı günkünden farklı şekilde boyanıyor. İşte bizim burada sergilediğimiz de bu; imkanların çeşitliliği. Alman endüstrisinin 'Endüstri 4.0' projesini geçtiğimiz yıllarda uygulamaya geçirmiş olması Hannover Fuarı açısından avantaj oldu. Şimdi orta ve büyük ölçekli şirketler, elde ettikleri sonuçları burada tanıtıyorlar.“

Siemens'in dev standı

Hannover Fuarı'nda sadece Alman şirketleri ürünlerini sergilemiyor. Tüm dünyadan 65 ülke, 5 bin kadar şirket fuara katılıyor. Ancak Alman üreticiler, dünyada lider oldukları üretim sektöründeki güçlerini ev sahibi konumunda bulundukları Hannover Fuarı'nda bir kez daha vurgulamak niyetinde. Örneğin Siemens dev bir stant açarak, modern otomobil üretiminde kullandıkları bir teknolojiyi meraklıların ilgisine sunuyor. Siemens Üretim Teknikleri Sorumlusu Eckhardt Ebele, günümüzde insanların taleplerinin de farklılık gösterdiğini belirterek, şirket felsefelerini şu sözlerle açıklıyor:

"İnsanlar tam olarak istedikleri ürünlere, en kısa zamanda sahip olmak istiyorlar. Bu esnekliği oluşturmalısınız. Bunu ya çok fazla ayrıntıyla gerçekleştirebilirsiniz ya da otomatikleştirebilirsiniz. Böylece tesislerinizi daha az çalıştırır ve daha az enerji sarfiyatıyla, optimal bir üretim yaparsınız. Özellikle büyük üreticiler üretimi daha verimli hale getirmekle ilgileniyor. Bu alanda rekabet de tüm dünyada hızla yayılıyor.“

Merkel açılışa katıldı

Ancak fuarı gezenler kendilerine şu soruyu da sormadan edemiyorlar; eğer üretimde robotlar bu denli etkili olacaksa, bir gün fabrikalar tamamen insanlardan arınmış yerler mi olacak? İşte bu soruyu pazar günü fuarın açılışını yapan Başbakan Angela Merkel de sordu. Açılış konuşmasında, „Ekonomi insanlara hizmet etmeli, tersi olmamalı“ şeklinde uyarıda bulunan Merkel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bu değişimlerden de korkmamalıyız. Ancak „Endüstri 4.0“ projesi için de geçerli olan bir durum var. Buna göre ekonomiler insanlara hizmet etmeli, aksi olmamalı. Almanya için bu durum bir yol haritası oluşturmalı.”

Hannover Fuarı'nın bu yılki konuk ülkesi ise Hollanda. Almanya'nın komşusu olan Hollanda'dan 250 firma fuara katılıyor. Hollanda, Çin ve İtalya'dan sonra en fazla şirketle fuara katılan ülke.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Hannover FuarıHannoverFuarı Yönetim Kurulu Başkanı Jochen KöcklerFuarıAlmanSiemensTeknikleri Sorumlusu Eckhardt EbeleBaşbakan Angela MerkelMerkelHollandaWelle Türkçe Henrik Böhme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24