Hannover Sanayi Fuarı 23 Nisan'da başlıyor

Mehmet Uzun / Bremen, 17 Nisan (DHA) - Dünyanın en büyük fuarlarından birisi olan Hannover Sanayi Fuarı (Hannover Messe) 23 Nisan\'da kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu yıl ilk kez Hannover Sanayi Fuarı ile birlikte ihtisas fuarı olan CeMAT Uluslar arası Lojistik Fuarı birlikte düzenlenecek.

Almanya\'nın fuar kenti Hannover 23-27 Nisan tarihleri arasında dünyanın en büyük sanayi fuarına ev sahipliği yapacak. Mexsika\'nın partner olduğu Hannover Sanayi Fuarı bu yıl CeMAT Losjistik Fuarı ile birlikte ilk kez eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve Hannover Messe başlığı altında birleştirilecek.

Hannover Sanayi Fuarı; Hareket, Güç ve Otomasyon Sistemleri (Motion, Drive & Automation), Bilgi İşlem Sistemleri (Digital Factory), Enerji ve Çevre Teknolojileri (Energy), Endüstriyel Üretim Teknolojileri (Industrial Supply) ve Araştırma - Geliştirme Teknolojileri (Research & Technology) başlığı altında 5 ayrı ihtisas fuarından oluşacak.

Her yıl düzenlenen fuarlara bu yıl Türk firmaları da ilgi gösterdi. Dünyanın en büyük sanayi fuarı niteliğinde olan Hannover Uluslararası Sanayi Fuarına bu yıl, 75 ülkeden 5 binin üzerinde firma katılacak. Türkiye fuarda 109 firmayla temsil edilecek. Katılım sayısı bakımında Türkiye 9\'uncu sırada yer aldı.

Enerji, tasarım ve metal teknolojielerindeki gelişmelerin takip edilmesinde ve ihracatçılarımızın mevcut pazarlarını güçlendirerek yeni iş ve yatırım imkanları elde etmesine önemli katkı sağlayacak olan fuara ülkemiz meslek kuruluşları da büyük ilgi gösteriyor.

Türk Makine sektörünün öncüsü olan Turkish Machinery, Makine İhracatçıları Birliği (OAİB) ve Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği (POMSAD) fuarda birden fazla holde yer alan stantları ile tanıtım ve iş geliştirme faaliyetleri yürütecek.

Ayrıca, OAİB her yıl olduğu üzere bu yıl da ‘’Turkish Machinery’’ sloganıyla Türk ve Alman İşadamlarının bir araya gelmesini sağlayacak bir resepsiyon düzenleyecek. Resepsiyon 24 Nisan tarihinde 36. Hol’de bulunan ’’Robotation Academy’de verilecek.

Diğer taraftan yine aynı tarihlerde gerçekleştirilecek olan CeMAT 2018 Uluslararası Lojistik Fuarı’na ülkemizden 23 katılımcı firma yer alacak. Katılımcı sayısı bakımından Türkiye 6. sırada yer alacak.

Her iki fuarda 1400’ün üzerinde sunum,panel ve seminer gibi etkinlik düzenlenecek. Hannover Ticaret Ataşeliği; gerçekleşecek etkinliklerin Ülkemize ve firmalarımıza maksimum fayda sağlamasını teminen fuar süresince firmalarımız ve meslek kuruluşlarımızla yakın çalışma içerisinde olacak. (Fotoğraflı)