Hannover Fuarı'nda gündem sektörel sorunlar



Alman ekonomi kuruluşları ‘Sanayi 4.0', yani geleceğin endüstriyel teknolojisini geliştirme konusunda Avrupa'nın çok geride kaldığı görüşünde. Almanya Elektroteknik, Elektronik ve Enformasyon Teknik Birliği (VDE) tarafından üyeler arasında düzenlenen bir ankette, özellikle yeni fikirler üretme konusunda ABD'nin hakimiyetinden dolayı Almanya'nın yakında bu alanda bir rol oynayamayabileceği yaygın görüş olarak ortaya çıktı. Anket katılımcıları özellikle geniş bant internet ve GSM altyapısının süratle iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Alman makine üreticileri ise Avrupa ülkelerinin ortak bir hukuk temeline sahip olması gerektiğini ve kıta içinde işbirliğinin iyileştirilmesini talep ediyor. Alman Makine ve Tesisat İmalatçıları Birliği (VDMA) Başkan Yardımcısı Carl Martin Welcker, sanayinin dijitalleşme sürecinde Avrupa'nın, Amerika ve Çin ile aynı seviyede olmak zorunda olduğunu kaydetti.

Öğrenen makineler, iletişim kurma yetisine sahip parçalar ve tamamen bir bilişim ağına adapte olmuş mal akışı gibi konuları tarif eden ‘Sanayi 4.0' Hannover Fuarı'nın ana konusu bu yıl. Dünyanın kendi alanında en büyüğü olan Hannover Fuarı her yıl, makine üretimi ve elektronik teknolojisi konusunda gelinen son noktanın sergilendiği bir platform.

Sektörel sorunlar

Ancak gerek makine gerek ise elektronikte gelişim giderek daha fazla oranda internet ile paralel yürüdüğü için madalyonun bir de diğer yanı var. Almanya'da faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının yüzde 69'u, bir başka deyişle üçte ikisinden fazlası 2015 yılında veri hırsızlığı, ekonomik casusluk ya da sabotaj kurbanı oldu. Bu suçları işleyenlerin yüzde 65'i ise o şirketlerde çalışan ya da daha önce çalışmış olan kişilerdi.

Öte yandan henüz sonuç alınamayan TTIP görüşmeleri de fuarın gündeminde. Alman Sanayi Birliği (BDI) Alman Makine ve Tesisat İmalatçıları Birliği gibi AB ile ABD arasında süren serbst ticaret anlaşması (TTIP) görüşmelerinin bir an önce sonlandırılıp imzalanmasını talep ediyor. Alman çelik endüstrisinin başını ağrıtan konu ise Çin'den ithal edilen ucuz çelik. Sektör bu sorunun kısa sürede çözülebileceği konusunda da iyimser değil.

25 Nisan'da ABD Başkanı Barack Obama'nın katılımıyla açılan fuar 29 Nisan'a kadar devam edecek.