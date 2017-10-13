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Hannibal Barca'nın hazinesini arayan define avcıları yakalandı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, ormanlık alanda Kartacalı Komutan Hannibal Barca'nın 60 ton altının bulunduğu iddia edilen hazineyi arayan 9 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

13 Ekim 2017 20:15

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, ormanlık alanda Kartacalı Komutan Hannibal Barca\'nın 60 ton altının bulunduğu iddia edilen hazineyi arayan 9 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Gebze Jandarma İlçe Komutanlığı\'na bağlı özel bir ekip, uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir kişiyi takibe aldı. Tavşanlı Mahallesi\'nin Ballıkayalar mevkisinde, ormanlık alanda şüphelinin aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ormanlık alanda arama yaparken, bir araç içerisinde 2 kişiyi gördü. Jandarma, 2 kişiye ormanda neden bulunduğunu sorarken, şüphelilerin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çevrede arama yaptı. Ormanlık alanda 5 kişi yakalandı.
Ormana getirilen özel eğitimli köpeklerle arama yapılırken, \'drone\' da havadan kontrol yaptı. Ekiplerin aramasında, ormanlık alanda açılan bir kuyu tespit edildi. Kuyunun çevresinde de inceleme yapan ekipler, 2 kişiyi daha yakaladı. Define avcılarının kazıda kullandığı araç gereçlere el konuldu. Yaklaşık 8 metre derinliğindeki kuyu iş makinesiyle toprak doldurularak, kapatıldı.
Olayın ardından 9 kişinin ifadesi alındı. Şüpheliler, Kartacalı Komutan Barca\'nın mezarını aradıklarını söylerken, mezarın içerisinde bulunduğu iddia edilen 60 tona yakın hazine için 8 metre derinliğinde kuyu kazdıklarını ve 2 metre daha kazı yapmayı planladıklarını anlattı. Gebze İlçe Komutanlığı\'ndaki 9 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
KARTACALI KOMUTAN HANNİBAL BARCA 
Sami ırkından gelen ve M.Ö. 247 ile M.Ö. 183 yılları arasında yaşamış Kartacalı Komutan Hannibal Barca, tüm zamanların en büyük askeri dehalarından biri olarak biliniyor. 

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