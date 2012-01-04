Haniye: Türkiye'nin içişleri için yorum yapmadım!

T24

Gazze;deki Filistin Hükümeti;nin Başbakanı Haniye, bugün bazı gazete ve internet sitelerinde 'Haniye'den tuhaf sözler' başlığıyla verilen haberle ilgili olarak açıklama yaptı. Haniye, ''Ankara;da parti liderleriyle yaptığım görüşme esnasında, Türkiye;nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir söz benden sadır olmamıştır'' dedi.Haniye, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaretİ esnasında 'Diyarbakır;ın özgür olması konusunda' ağzından ne bir söz, ne de buna benzer bir ifade çıktığını söyledi. Haniye, ''BDP'li ve diğer partili yetkilileri ile ziyaretimiz esnasında bütün konuşmalarımız Filistin, Gazze kuşatması, Filistinli gruplar arasındaki görüşmeler ve Kudüs;ün geleceğini üzerine olmuştur. Türkiye;nin içişlerini ilgilendirecek bir konuda hiçbir görüş sarfetmedim" diye konuştu.