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Hanımın değil Hasan Şaş'ın çiftliği

'Hanımın Çiftliği' dizisinde, kullanılan konak ve çiftliğin bulunduğu arazinin, GS'li ünlü eski futbolcu Hasan Şaş'a ait olduğu ortaya çıktı.

29 Aralık 2009 02:00

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen "Hanımın Çiftliği" dizisinde, Muzaffer Bey karakterinin evi olarak kullanılan konak ve çiftliğin bulunduğu arazinin, Galatasaraylı ünlü eski futbolcu Hasan Şaş'a ait olduğu ortaya çıktı.



Kendisi de Adanalı olan Hasan Şaş'ın, zamanında büyük bir yatırım olarak Adana'nın Karataş İlçesi'nin Karaahmetli Köyü'nde 250 dönüm arsa satın aldığı ortaya çıktı. İddialara göre, Hasan Şaş, Hanımın Çiftliği dizisinde kullanılmak üzere plato kurulması için, arsasını çekim ekibine kiraladı.

Dizinin çekimlerinin yapıldığı dört ana mekândan birisi olan ve Muzaffer Bey karakterinin evi olarak kullanılan konak, Adana'ya 25 km. uzaklıkta bulunan Karataş İlçesi'nin Karaahmetli Köyü'nde inşa edildi. Toplam 10 bin metrekarelik bir alan içerisinde yer alan konak 800 metrekare yer tutuyor.

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