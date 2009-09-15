'Hanımın Çiftliği' şimdi de polis baskınıyla gündemde

Kanal D'de yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde oynamak isteyenler için kayıt alan bir iş yeri, 'para alınıyor' yönünde yapılan ihbar üzerine polis tarafından basıldı.



Yapılan ihbar üzerine Galeria İş Merkezi'ndeki iş yerine gelen polis, şirket çalışanları ile görüştü. Polis dizinin figüran seçimi ve irtibat bürosu olarak kullanılan mekanın vergi levhasını ve para karşılığı verdikleri makbuzu inceledi.



Mekanda görevli bir kadın ise Hanımın Çitliği dizisine figüran seçtiklerini belirterek, "Figüranlık için başvuranlardan fotoğraf ve kırtasiye masrafı olarak makbuz karşılığı 5 TL alıyoruz. Figüranlar bir bölüm karşılığı 20 TL alıyor ama bizim de masraflarımızı karşılamamız için bu parayı almamız gerekiyor. Malum Türkiye'de kriz var. Bu parayı almak zorundayım" dedi.



Polis, işyerindeki makbuzları ve evrakları tek tek inceledi. Yapılan incelemede, şirketin resmi adresi ile faaliyet gösterdiği adresin farklı olduğu anlaşılırken yetkililer ise adres değişikliğinin yeni olduğunu söylediler.



Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesi, Yenice beldesi, Adana ve Karataş'ta süren Hanımın Çiftliği dizisinde kullanılan küfürlü sözler Adanalıların tepkisini çekmişti. Dizi şimdi de oyuncu alımlarıyla gündeme geldi.

