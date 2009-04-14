'Hanımağa' tahliye edildi

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte yardım etmek", "yağma", "yaralama" ve "tehdit" suçlarından yargılanan eski polis memuru Güniz Akkuş’un da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık tahliye edildi.



İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Güniz Akkuş, avukat Muzaffer Tufan, Sinan Osman, Mustafa Kemal Yavuz ve Orhan Soylu katıldı. Şikayetçi Özgür İnce’nin de hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar gelmedi.



Duruşmada ifadesi alınan şikayetçi Özgür İnce, 3 yıl önce "Reina" adlı yerde kapı güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, konuyla ilgili daha önce polise verdiği ifadenin geçerli olduğunu söyledi.



Kendi şahsına herhangi bir şey yapılmadığını ve şu anda söz konusu iş yerinde çalışmadığını aktaran İnce, sanıklardan şikayetçi olmadığını bildirdi. Mahkemeye savunma dilekçesi sunan tutuklu sanıklardan Güniz Akkuş’un avukatı Mustafa Avlağı, örgüt koşullarının unsurlarının oluşmadığını öne sürerek, uzun süredir tutuklu olan müvekkilesinin tahliye edilmesini istedi.



Tutuklu sanıklardan Sinan Osman ve avukat Muzaffer Tufan’ın avukatı Muhittin Yüzüak da sanık Muzaffer Tufan ile ilgili suç vasfının değişme ihtimali olduğunu öne sürdü. Yüzüak, yaklaşık 30 aydır tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesini talep etti.



Taleplere ilişkin görüşleri sorulan Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay, gelmeyen tanık ve şikayetçilerin dinlenmesinden vazgeçilmesini ve dosyanın mütalaasını hazırlamak üzere kendisine gönderilmesini istedi.



Savcı Altay, tutuklu sanıkların, suç vasfı ve tutuklu kaldıkları sürelerin göz önüne alınarak tahliye edilmelerini de talep etti.

Tutuklu sanıklar Güniz Akkuş, Sinan Osman, Mustafa Kemal Yavuz, Orhan Soylu ve Muzaffer Tufan’ın tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alan mahkeme heyeti, bu sanıkların tahliyelerini kararlaştırdı.



Dosyanın esas hakkında mütalaa için Cumhuriyet savcısına gönderilmesini kararlaştıran heyet, tanık ve şikayetçilerin duruşmalara gelmemeleri nedeniyle dinlenmelerinden vazgeçilmesine de hükmederek, duruşmayı erteledi.



98 yıla kadar hapsi isteniyor



4 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Güniz Akkuş’un "yağma", "tehdit", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçlarından 52 ile 98 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Aralarında avukat Muzaffer Tufan’ın da yer aldığı diğer 8 sanık hakkında da "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yağma", "suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak ve yardım etmek" ile " tehdit" suçlamalarına ilişkin çeşitli hapis cezaları talep ediliyor.



Birleşen dosyalarda yer alan ve Memet Koçarslan, Cüneyt Ceviz ve Ömer İlhan Öztürkler’in aralarında bulunduğu diğer sanıkların da çeşitli suçlardan hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor

