"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor

"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un eski sevgilisi Fırat Ş., Akkuş tarafından çıplak görüntülerinin yayınlandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Akkuş'un Fırat Ş.'ye ait çıplak görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştığı ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunun sabit olduğu belirterek 5 yıl hapsini istedi.

Kendisinden 19 yaş küçük sevgilisinden ayrılmak istediği için tehdit ve psikolojik baskıya maruz kaldığını ileri süren 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, evinin etrafında dolaşarak sosyal medya paylaşımları yapan eski sevgilisini savcılığa ihbar etmişti.

Bu kez Fırat Ş., savcılığa başvurarak Güniz Akkuş'un özel ve çıplak görüntülerini sosyal medya üzerinden ifşa ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

"Beni şoförü olarak tanıttı"

Fırat Ş., tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Güniz Akkuş'un gönül bağı kurarak ailesi ve kendisinden faydalandığını anlattı. Maddi ve manevi olarak kendisinin kullanıldığını belirtti. Fırat Ş., daha sonra Güniz Akkuş'un sosyal medya hesaplarından hakkında şoförü olduğu iddialarını yaydığını anneannesinden hacca gideceği iddiasıyla paralar aldığını belirtti.

Sabah'ın haberine göre Güniz Akkuş'un iftiraları sonrası psikolojik bir çöküntü yaşadığını anlatan Fırat Ş., "Sosyal medya hesaplarından beni şoförü olarak tanıttı. Hakkımda uyuşturucu madde kullandığım ve şehri terk etmezsem beni rezil edeceğine yönelik tehditlerde bulundu. Güniz Akkuş'un Instagram hesabını bile mavi tik yaptıran kardeşimdir. O hesap üzerinden bana yönelik birçok olumsuz paylaşımda bulundu." diye konuştu.

Paylaşımlar tespit edildi

Fırat Ş. tehditlerin devam etmesi üzerine özel videolarının Güniz Akkuş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığını kendisini Türkiye'ye rezil ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu videolar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde Akkuş'un şahsi hesabından Fırat Ş.'ye ait çıplak videoları paylaştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Güniz Akkuş, Fırat Ş.'yi işten çıkardığı için kendisine husumet beslediğini, öldürme planları yaptığını ve aralarında çeşitli davalar açıldığını anlattı. Akkuş, Fırat Ş.'nin suikast düzenlemek için 2 adet Glock marka silah aldığını evinin etrafında gezdiğini bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.