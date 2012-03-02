Hanımağa çetesi çökertildi

T24 - Adana’da polisin gerçekleştirdiği operasyonda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurarak, genelevdeki kadınlardan haraç aldıkları, silah ve uyuşturucu ticareti yaptıkları suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasındaki ’Hanımağa’ lakaplı 28 yaşındaki Gülşah Demir’in, bir süre önce silahlı suç örgütü liderliğinden tutuklanan Levent Demir’in yerine çeteyi yönettiği öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı suç örgütü kurup, yönettiği suçlamasıyla cezaevine konulan Levent Demir’in faaliyetlerini eşi Gülşah Demir’in yürüttüğü bilgisini alıp, 2 ay önce mahkeme kararıyla teknik ve fiziki takip başlattı.

Çalışmasını olgunlaştıran polis, geçen salı günü 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan ev ve iş yerlerinde ’Hanımağa’ lakaplı Gülşah Demir ile birlikte 12 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda bir kalaşnikof tüfek, 4 tabanca, 2 pompalı tüfek, bu silahlara ait şarjör ve mermiler, farklı kişiler adına düzenlenmiş toplam 323 bin 810 lira değerinde 48 senet ve çek, 1 kilo 650 gram esrar, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 5 bin lira para, 3 adet sahte kimlik ele geçirildi.

İşkence iddiası

8 kişiyi tehdit ederek haraç istedikleri ve vermeyen 2 kişiyi kaçırıp işkence yaptıkları iddiasıyla sorgulanan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.

Sorgu süresi dolan Gülşah Demir, S.Ç., Y.K., Y.Y., V.T., İ.P., M.Ç., Ç.Y., M.Y., H.Y., F.E. ile A.T. ’çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak, çeteye üye olmak ve yönetmek, uyuşturucu madde satmak ve bulundurmak, zorla fuhuş yaptırmak, otomobil kurşunlama, silah ticareti yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi