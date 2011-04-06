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Politika

'Hanımağa' AKP'den aday!

Hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş, "Başbakanımızdan özür diliyorum" dedi.

06 Nisan 2011 03:00

T24 - İstanbul’da, bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra nöbetçi mahkemece serbest bırakılan eski polis hanımağa’ lakaplı Güniz Akkuş, "Başbakanımızdan özür diliyorum" dedi.  

HANIMAĞA LAKAPLI AKKUŞ ADLİYEDE

Güniz Akkuş, 28 şüpheli ile birlikte geçtiğimiz ay bir çete operasyonu kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltı işlemi sırasında cep telefonlarına el konulan Akkuş, bugün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne geldi.


'BAŞBAKAN’DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

El konulan telefonlarını almak için adliyeye geldiğini belirten Güniz Akkuş, gazetecilere açıklama yaptı. Hiçbir çete ile ilgisinin olmadığını belirten Akkuş, "Ben yeni bir sayfa açtım. AK Parti’den aday adayı oldum. AK Parti’den ve Başbakanımızdan özür diliyorum böyle bir durumdan dolayı alındığım için. İnanın hiçbir alakam yok. Ben sadece Başbakana, eşi Emine Erdoğan’a gönül vermişim. Onların kervanına katılmak istiyorum. Adaylığımı kabul etmek onların taktiridir"dedi.



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