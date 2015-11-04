Hani ve Lice'de 22 mahallede sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçeleri kırsal alanında yer alan 22 mahallede, operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın 4 Kasım Çarşamba saat 17.00'de başlayacağı açıklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda operasyon düzenleneceği bildirildi.

Silvan'da dün operasyonların başladığı 24 Temmuz'dan bu yana 6. kez ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Silvan'da dün sokağa çıkma yasağı ilanından sonra güvenlik güçleri ile YDG-H üyeleri arasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin 22 yaşındaki Müslüm Tayyar ile 20 yaşındaki Sertip Polat olduğu öğrenildi.

Valilik açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, Hani ilçesine bağlı Yukarı Turalı, Akçayurt, Kaledibi, Başaklı, Taşburun, Güzelce, Karapilyar, Aşağıturalı, Damlatepe, Çay, Horsel, Mezartarlası, Sıraevler ve Karapilyari ile Lice ilçesine bağlı Elmadere, Boyluca, Ayaz, Akçapınar, Şenlik, Tuzlaköy, Birlik ve Şakan mahallelerine, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04 Kasım 2015 Çarşamba günü 17.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” dendi.