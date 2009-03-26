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Politika

Hani bölge BBG evi gibi izleniyordu?

DTP'li Selahattin Demirtaş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunamamasına ilişkin, "Hani bölge BBG evi gibi izleniyordu" dedi.

26 Mart 2009 02:00

DTP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili, "Kuzey Irak'ı BBG evi gibi izliyoruz, nokta operasyonları yapıyoruz diyenlerin 2 gündür helikopter enkazına uluşamamaları tuhaf bir durumdur. İnşallah Yazıcıoğlu ve beraberindekilere sağ salim ulaşılır" dedi.

Demirtaş, Ergenekon iddianamesinde Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar'ın adının da geçmesini, "Savcı, özellikle bu şekilde magazinel ve spekülatif şeyleri dosyaya koyarak iddianameyi veya Ergenekon soruşturmasını bir anlamda sulandırmayada çalışıyor" dedi.

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