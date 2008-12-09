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Politika

Hani, ‘bilgi’ edinecektik?

Başbakanlık, Bilgi Edinme Kanunu uyarınca, Kral Abdullah’ın, Erdoğan’a verdiği hediyeleri soran avukata 'Bizde bilgi yok' yanıtını verdi

09 Aralık 2008 02:00

Kral Abdullah’ın, Erdoğan’a verdiği hediyeleri soran avukata, suç duyurusunda bulunacağını söylemesine kadar yanıt verilmedi, sonra da “Bizde bilgi yok” denildi

Başbakanlık, kamu kurumlarında şeffaflığı sağlamak için çıkarılan Bilgi Edinme Kanunu uyarınca, Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın, Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşine verdiği hediyelerle ilgili olarak bilgi isteyen bir avukata, “Bizde bilgi yok” yanıtını verdi.
Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu da avukatın bu yanıta yaptığı itirazı, “Kamu kurumu bilgi yok diyorsa, yoktur” anlamına gelen bir ifadeyle yanıtladı.
Eski İzmir Barosu Başkanı Noyan Özkan, “bilgi edinme hakkı” kapsamında, Kral Abdullah’ın verdiği iddia edilen hediyeleri sordu.

Yanıt bile vermedi

Yasaya göre, bu tip dilekçelere 15 gün içinde yanıt verilmesi gerekiyor. Ancak, Başbakanlık, Özkan’ı yanıtlamadı. Özkan, bunun üzerine Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını Başbakanlık’a bildirdi.
Başbakanlık’tan Özkan’a, “Bilgi edinme talebiniz konusuyla ilgili olarak, herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır” yazısı geldi.
Sorusuna yanıt alamayan Özkan, bu sefer de Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı’na başvurdu. Kurul, Özkan’a gönderdiği yazıda, Başbakanlığın hediyelerle ilgili bir bilgisi olmadığı yönündeki yanıtını “Aksi ispatlanmadıkça doğruluğu kabul edilmeli” şeklinde yorumladı.
Yazıda, Başbakanlığın, sadece başvuruya 15 gün içinde yanıt vermediği için sorumlu olduğu belirtilerek, daha dikkatli olunması için Başbakanlığa yazı gönderildiği vurgulandı.


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