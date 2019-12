hangisinegitsek.com tatil kazandırıyor

‘Ben Oraları Gördüm’ adlı bir yarışma başlatan www.hangisinegitsek.com, her hafta bir çifti ‘her şey dahil’ tatile gönderiyor.



Yarışmaya katılmak çok kolay. En çok video, fotoğraf ve tatil anılarını gönderenler kazanıyor!

20 Nisan’da başlayan ‘Ben Oraları Gördüm’ yarışması, 4 hafta sürecek. Her hafta pazartesi günleri açıklanacak ödüller ise şöyle:

İlk haftanın birincisi Kuşadası Kuştur Club Holiday Village’ta 9-16 Mayıs tarihleri arasında her şey dahil iki kişilik konaklama kazanıyor.

İkinci haftanın birincisi, Kemer Grand Beauty Hotel’de 23-30 Mayıs tarihleri arasında her şey dahil iki kişilik muhteşem bir tatilin sahibi olacak.

Üçüncü hafta kazanan talihli yarışmacı da Side’nin en güzel otellerinden biri olan Monachus Park Hotel’de 13-20 Haziran tarihlerinde her şey dahil iki kişilik tatile gidecek.

Dördüncü ve son haftanın birincisi ise 20-27 Haziran’da Dalyan’daki Dalyan Resort Hotel’de iki kişilik yarım pansiyon konaklama kazanacak...

Kazanamayanlar için de başka bir fırsat daha var. Dört hafta boyunca en fazla içerik gönderen yarışmacı, ‘ayın birincisi’ olacak ve Side’deki Aydınbey King’s Palace’da 20-27 Haziran tarihleri arasında ‘Ultra Her şey Dahil’ konaklama kazanacak.