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“Hangisi olmak istersiniz?” anketinde Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya’yı geçti

Ankete katılanların yüzde 51’i Elçin Sangu derken, onu Serenay Sarıkaya ve Neslihan Atagül takip etti

02 Şubat 2016 14:05

Twitter üzerinde yapılan “Bir günlüğüne bir dizi karakterinin yerine geçmek istesen bu kim olurdu” sorusunda Elçin Sangu, Serenay Sarıkaya'yı geçti. 

Hürriyet'in haberine göre, Gençlerin alışkanlıklarını, duygu dünyalarını ve beğenilerini araştıran bir marka, Twitter üzerinden anket yaptı.32 bin kişinin katıldığı ankette “Bir günlüğüne bir dizi karakterinin yerine geçmek istesen bu kim olurdu” diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 51’i  Elçin Sangu derken, onu Serenay Sarıkaya ve Neslihan Atagül takip etti. Elçin Sangu 'Kiralık Aşk' dizisinde Defne karakterini canlandırıyor. Serenay Sarıkaya ise şu sıralar sevgilisi Kerem Bursin ile Amerika tatilinde.

 

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