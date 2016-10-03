Hangisi evcil, hangisi yabani?

Evrim yoluyla ortaya çıkan çok sayıda kuş türüne besicilerin ürettiği yeni türler de ekleniyor. Fotoğraflara bakarak hangi kuşun evcil, hangisinin yabani olduğunu tahmin edebilir misiniz?

Yalıçapkını Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'ya özgü yabani bir kuş. Bu kuşlara balık avlamak için bekledikleri nehir kenarlarında sık rastlanır.

Bu kuşun tavuk olduğunu bilmeyen varsa köyde ya da çiftlikte biraz zaman geçirmesi iyi olur.

Endonezya ormanlarında yaşayan ve topuzlu gaga olarak adlandırılan bu kuşun yabani olduğunu kestirmek zor değil. Yaşam alanının yok edilmesi nedeniyle Endonezya'daki birçok canlı türü gibi o da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar listesinde.

Kral ördeği yabani bir kuş ve bir tür deniz ördeği. Yumuşak tüyleriyle biliniyor.

Egzotik görünümüne rağmen bu evcil bir kuş, bir tavuk türü. İpeksi tüyleri nedeniyle ipekli (silkie) olarak adlandırılıyor. Genetik mutasyonla ayaklarında fazladan bir parmakları olduğu gibi, bu tavukların derisi ve kemikleri de siyah renkli.

Sadece Yeni Gine'ye özgü bu yabani kuş Victoria taçlı güvercin adıyla biliniyor. Uçamayan bu kuş 74 cm'ye kadar büyüyebiliyor.

Bu evcil Moskof ördeği aşçılar arasında Barbari ördeği olarak da bilinir. Kökeni Güney Amerika'ya dayanan bu ördek bugün oldukça yaygın.

Güney Amerika'da doğada fotoğrafı çekilen bu Macaw papağanı kafeste de yetiştiriliyor.

Houdan adı verilen bu tavuk türü Fransa'dan gelme ve çok eskilere dayanıyor.

Eflatun turako Batı Afrika'da yaşayan yabani bir kuş.

En ünlü evcil kuşlardan biri olan posta güvercini şehirlerde rastlanan güvercinlerle yakın akrabadır. Çok uzaklardan yuvalarına uçabilirler. 2009'da bir posta güvercini Güney Afrika'da 60 mil mesafe boyunca bir USB belleği taşımış, verinin ülkedeki yavaş internet servislerinden daha hızlı aktarılmasını sağlamıştı.

Bu yabani sülün fotoğrafı İngiltere'de çekilmiş. Sülünler Asya kökenli kuşlar.

Bu evcil kaz Pomeranian ya da Rügener kazı olarak bilniyor.

Bu evcil hindi bir zamanlar ABD'deki en önemli hindi türlerinden biriydi.

Bu kızıl hint kuşu yabani kuş olsa da günümüzdeki kümes tavuklarının en yakın akrabası olarak biliniyor. Tavukların hint kuşu atalarının evcilleştirilmesi yoluyla ortaya çıktığı düşünülüyor.

Bu ilginç görünümlü kuş gri taçlı turna kuşu. Afrika'da Sahra çölünün güneyinde yaşıyor ve erkek kuşların dişilere kur için yaptığı güzel danslarla biliniyor.

Brezilya'da yaşayan bu yabani muhabbet kuşu, evde beslemek için en çok tercih edilen kuşlardan biri.

Bu muhabbet kuşları da evde besleniyor. Güney Amerika'nın geniş bir kesiminde yabanıl ortamda yaygın rastlanan bu kuş insan konuşmasını taklit edebiliyor.

Bu yabani sultan papağanı Avustralya'ya özgü. Bu kuşlar ev hayvanı olarak da besleniyor.