Hangisi doğru söylüyor?

Çok eski arkadaş Sezen Aksu ile Müjde Ar'ın arası açılım hakkındaki açıklamalardan dolayı bozuldu.



Müjde Ar NTV'deki 'Güzel Haberler' programında, "Bayramda Sezen Aksu'nun evindeydim. Sezen, 'Kürt açılımı çıkmaza girdi. Gel Başbakan'ı birlikte arayalım' dedi. İki kadeh içtik, Başbakan'ı aradık" demişti. Sezen Aksu'nun internet sitesine dün şu açıklama kondu: "NTV'deki 'Güzel haberler'de, Sezen Aksu ile Müjde Ar'ın, Şeker Bayramı'nda Başbakan'ı aradığı yönünde ifadeler kullanılmıştır. Sezen Aksu bayramı Paris'te geçirmiştir. Programda bahsi geçen diyalog ve ifadeler tamamıyla hayal ürünü mizahi bir kurgudur."



