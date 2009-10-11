T24 LogoT24 Logo
Magazin

Hangisi doğru söylüyor?

Çok eski arkadaş Sezen Aksu ile Müjde Ar'ın arası açılım hakkındaki açıklamalardan dolayı bozuldu.

11 Ekim 2009 03:00

Çok eski arkadaş Sezen Aksu ile Müjde Ar'ın arası açılım hakkındaki açıklamalardan dolayı bozuldu.

Müjde Ar NTV'deki 'Güzel Haberler' programında, "Bayramda Sezen Aksu'nun evindeydim. Sezen, 'Kürt açılımı çıkmaza girdi. Gel Başbakan'ı birlikte arayalım' dedi. İki kadeh içtik, Başbakan'ı aradık" demişti. Sezen Aksu'nun internet sitesine dün şu açıklama kondu: "NTV'deki 'Güzel haberler'de, Sezen Aksu ile Müjde Ar'ın, Şeker Bayramı'nda Başbakan'ı aradığı yönünde ifadeler kullanılmıştır. Sezen Aksu bayramı Paris'te geçirmiştir. Programda bahsi geçen diyalog ve ifadeler tamamıyla hayal ürünü mizahi bir kurgudur."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24