Hangisi daha seksi?

Bond kızı Gemma Arterton, Liz Taylor’un unutulmaz yatak odası sahnesini canlandıracak.
23 yaşındaki Bond kızı Gemma Arterton, Elizabeth Taylor’ın 1958 yapımı kült haline gelmiş filmi, “Cat On A Hot Tin Roof (Kızgın Damdaki Kedi)” filminin unutulmaz yatak odası sahnesini yaklaşan Virgin Media Kısa Film Yarışması kapsamının promosyonu çerçevesinde canlandıracak.
Unutulmaz sahnede, “Maggie” karakterini canlandıran Elizabeth Taylor, beyaz geceliği ve siyah peruğuyla yatağa uzanarak, çok içki içen kocası Brick’i (Paul Newman) baştan çıkarmaya çalışıyordu.