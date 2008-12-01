‘Nikâh testinde HIV olduğumu öğrendim’

Madonna’dan AIDS belgeseli

Tünel’den Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar sürecek olan yürüyüşün amacı, HIV ve AIDS’in kadınların, erkeklerin, gençlerin, orta yaşlıların, bakkalın, öğretmenin, polisin, işadamının, ev kadınının, siyasetçinin yani sokağın meselesi olduğunu dile getirmek. Sokakta “Hangimiz HIV+ ne fark eder” sesi yükselecek.Pozitif Yaşam Derneği, Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Gilead İlaç İletişim Ünitesi Reklam Hizmetleri, GfK Türkiye ve Birleşmiş Milletler Tema Grubu’nun organize ettiği yürüyüşte HIV/AIDS’in artık ölümcül değil, İlaçlarla kontrol altında tutulabilir bir hastalık olduğunun altı çizilecek.Pozitif Yaşam Derneği İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek, “Bugün artık HIV pozitif kişiler, gelişen yeni tedaviler sayesinde kaliteli bir yaşam sürebiliyorlar. Evleniyor, çocuk sahibi oluyorlar, işlerine, okullarına hiçbir sağlık sorunu yaşamaksızın devam edebiliyorlar. HIV pozitifleri öldüren virüs değil, toplumsal korkular, önyargılar ve ayrımcılıktır. HIV sosyal ilişkilerle bulaşmaz. HIV pozitiflerden korkmayın, uzaklaşmayın” diyor.Buket Uzuner, Harun Tekin, Mehmet Ali Alabora, Murat Daltaban, Mustafa Alabora ve Önder Bora gibi ünlülerin de katılacağı yürüyüş programında rembetiko, gitar dinletisi ve ritim atölyesi gibi etkinlikler de yer alacak. Katılımcılar 1 Aralık 2008 Pazartesi günü saat: 11:00’de İstanbul - Tünel Geçidi KV’de “Hangimiz HIV+ ne fark eder” diyerek kol kola yürüyecek. Sanatçılarla ve sokak etkinlikleri ile sokağın meselesi olan HIV’i konuşacaklar.