'Hangi yüzle başsağlığı dileyeceğiz?'

Başı kesilerek öldürülen Münevver Karabulut'un katil zanlısının amcası ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu, sesizliğini bozdu.



Etiler’deki çöp konteynerinde başı kesik halde cesedi bulunan Münevver Karabulut’un bir numaralı katil şüphelisi 17 yaşındaki Cem G.’nin ailesi ilk defa sessizliğini bozdu. Cem’in amcası Hayyam Garipoğlu, "Çaresiz bir vaziyetteyiz. Yeğenimiz ortada yok. Başsağlığına gitmeyi düşündük. Ama hangi yüzle gideceğiz? En az onlar kadar üzülüyoruz" dedi.



Hayyam Garipoğlu, dün ATV’de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına verdiği röportajda, "Başsağlığına gitmeyi düşündük. Ama hangi yüzle gideceğiz, ne diyeceğiz? Ben, ailem, babam, hepimiz bundan başka bir şey düşünmüyoruz" dedi. Garipoğlu, "Olayı daha bilmiyoruz. Yeğenimiz de ortada yok. Kendisiyle konuşamadık. Bu vahşeti yeğenimiz mi yaptı? Çaresiz bir vaziyetiyiz. En az onlar kadar üzülüyoruz. Bu, milyonda bir insanın başına gelen bir olay" dedi.



Röportaj sırasında gözleri dolan Hayyam Garipoğlu şunları söyledi:



"Benim yeğenim onların canını aldıysa ne diyebilirim. Başsağlığı hafif bir şey. Yeğenim canını aldıysa, bundan da henüz emin değilim. Ama olay kardeşimin evinde oluyor. Hakikaten duyduklarımız gerçek mi diye korkuyoruz. Bunu benim yeğenim yaptıysa, Allah onun cezası versin. Kanunlar nezdinde cezasını çeksin. Bunu kendi babası bile bilmiyordu. Babası poliste duydu ve hüngür hüngür ağladı. Kendi oğluna küfretti. Bağırdı, lanetler okudu. ’Benim de kızım var’ dedi. Biz de aileyiz. Kim kime fiske vurabilir. Para, pul nedir? Önemli olan insanlık. Böyle şeyler para pulla ölçülebilir mi? Babası ömrünü verdi, Cem’i Çin’e, Rusya’ya götürdü. 6-7 lisan öğretti. İş hayatına alışsın diye, her gün yanında götürüyordu. ’Höt’ deseniz kaçardı. Kavga ettiğini duymadım. Sakin, kendi hayatını yaşayan bir çocuktu. Bir rahatsızlık fark etsek doktora götürür, tedavi ettirirdik. Benim 88 yaşında babam var, Cem’in dedesi. Adam ’Bu yaşta başıma bu da mı gelecekti’ diye kahroldu."



‘Teslim etsinler, başsağlığına gelsinler’



Münevver’in annesi Nagihan Karabulut, amca İrfan Karabulut ve yengesi Müşerref Karabulut, Hayyam Garipoğlu’nun röportajını stüdyoda canlı yayında izledi. Nagihan Karabulut, "Türk adaletine güveniyorum. Kimseden bir şey bekleyecek halimiz yok. Ben oğlum ve eşim için yaşamak zorundayım" dedi. Müşerref Karabulut, "O insanı teslim etsinler. Ondan sonra başsağlığına gelsinler" diye konuştu.



