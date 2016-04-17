Hangi yiyecekler tarihi geçince de yenebilir?

ABD'nin Boston kentinde sadece tarihi geçmiş yiyecekler satan bir süpermarket açılacak.

ABD'de satın alınan yiyeceklerin % 40'ı çöpe atılıyor. Bunun nedenlerinden biri yiyecekler üzerindeki son kullanma tarihleri.

Tarihi geçmiş birçok gıdanın yenebilir olduğuna dair bir rapor hazırlayan Doğal Gıdaları Savunma Konseyi (NRDC) gıda uzmanı Dana Gunders, bazı son kullanma tarihlerinin sağlık için değil, tat açısından önem taşıdığını söylüyor.

Önümüzdeki yıl başlarında iş adamı Doug Rauch, sadece tarihi geçmiş yiyecekler satan bir süpermarket ile bir restoran açacağını açıkladı.

Peki burada ne tür yiyecekler satılabilir?

"Tortilla cipslerini son kullanma tarihinden bir ay sonra da yeseniz, sizi hasta etmez." diyor Gunders. "Ama tadı biraz bayat gelebilir." Bunları yağlayıp fırına sürerek yeniden çıtır hale getirebilirsiniz. Kapalı bir kapta saklayıp nemlenmesini önleyerek daha fazla dayanmasını sağlayabilirsiniz.



Yoğurdun asıl ömrü daha uzun



Gunders, yoğurdun ömrünün de altı haftadan fazla olduğunu ve üzerinde oluşan küf tabakasının atılarak yenilebileceğini söylüyor.

"Ben son kullanma tarihinin üzerinden aylar geçmiş yoğurtlar yiyorum; şimdiye kadar hiçbir sorunla karşılaşmadım."

Gunders, çikolatanın da oldukça dayanıklı olduğunu belirtiyor. Çikolatanın hava ile teması sonucunda üzerinde oluşabilecek beyaz tabakanın küf olmadığını, eriyip yüzeye çıkan zararsız yağ olduğunu belirtiyor.

Yumurtaların da gereğinden çok daha erken çöpe atılmasından şikayet eden Gunders, yumurtanın 3-5 hafta tazeliğini koruyabileceğini ifade ediyor. Ancak Minnesota Üniversitesi'nde gıda bilimi profesörü Ted Labuza, Salmonella bakterisinin ürememesi için yumurtaların 5 santigrat derecenin altında saklanmasını tavsiye ediyor.

Bozulan sütün kötü koku ve tat ile kendisini belli edeceğini ifade eden Labuza, sütün oda sıcaklığında saklanmaması, havadaki mikropların sütü bozacağını, bu nedenle derhal kapağının kapatılıp 2 derece civarında, buzdolabında saklanması gerektiğini söylüyor.