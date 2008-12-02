Hangi yılın kadınısınız?

Takma kirpikli, karavel saçlı 60'lar, tunikli, apartman topuklu 70'ler ya da taytlı, ışıltılı 80'ler…



Moda dünyasına farklı akımlarla damga vuran bu yıllara geri gidemeyiz ama o dönemin kült tasarımlarını giyerek o ruhu yeniden yaşayabiliriz. İşte, 2009 kış modası tüm bu yılları bünyesinde barındırıyor.



1960 ' lar ' Çekinme değiş'



60 ' lar , tüm kadınların Twiggy gibi sıska olmak istediği , karavel saçlarla Jackie gibi sahndıkları yıllardı . Büyük değişim yılları olarak da adlandırabileceğimiz 68 ' deki Vietnam Savaşı' nın kült sloganı ' Savaşma Sevişi günümüz modasına ' Çekinme Değiş ' olarak uyarlayabilirsiniz. 21. yüzyılda yaşıyorsunuz diye 60larda gibi görünmemeniz için hiçbir neden yok çünkü. Bilakis, trendy olduğunuzu, değişime açık olduğunuzu da herkese ilan etmiş olun. Çizgili, iri puantiyeli bir bluz giyin, renkli ya da file çoraplar ve renkli çantalarla kombinleyin, ama dolgu topuk ayağınızda olmadan sokağa adım atmayın . Pek çok marka kumaşlarıyla, renkleriyle, ışıltılarıyla, kesimleriyle, düğmeleriyle, pilileri, tüvitleriyle sizleri 60 ' h yıllara götürmek için hazırlar. Tabii, modern bir siluet, dikkatli kesilmiş kuplar



1970’ler geniş paçasız olmaz



Her ne kadar 60’lardaki zarif şıklığın etkisi daha uzun yıllar sürdüyse de 70 ' li yılları görmezden gelmek olmaz. Fanatiklerini oluşturan 70 * ler, şimdilerde kadınların rüyalarına giriyor. Ama hiç şüphesiz bu yılda en çok emeği olan Dior ' un romantik stiliydi. Modaya yün kumaşlar, pançolar, şallar, Çingene giysileri kazandıran Dior, kadınları biraz daha farklı dünyalara taşıdı. Japon modacıların tasarımlarında Avrupa modasına Doğu rüzgarı eklemesiyle de 70 ' li yılların ruhu tamamlandı. Peki, siz nasıl mı uygulayacaksınız? Rengârenk giyinin, tuniği unutmayın, İspanyol paçalı bir jean edinin. Üstelik bu yıl tüm markaların koleksiyonlarında oversize paçalar tüm ihtişamıyla sizleri bekliyor



Gösteri zamanı



Kocaman vatkalar, kısa ceketler, spor ayakkabılar, klipsli küpeler, dikkat çekici makyaj, kat kat kesimli dalgalı saçların hüküm sürdüğü, kulaklara walkman’in takılıp Madonna ve Michael Jackson’ın dinlendiği yılları kim unutabilir? Çok değil ortalama çeyrek yüzyıl öncesini şimdinin gençliği bile biliyor. Çünkü 801er tüm dünyada rüküşlük dönemi olarak tanınıyor. Öyle de olsa bu yıl 801er de modadan nasibini alıyor. Taytlar, kısa ceketler, spor ayakkabılar özellikle de ışıltı o yıllardan günümüze taşınıyor. 801er birebir 2000lere transfer edilmiyor elbette. Yine diğer yılların modaları gibi o da biraz 21. yüzyıldan faydalanıyor. Daha teknolojik kumaşlar devreye giriyor, biraz daha modernlikle harmanlanıyorlar. Taytlar, o dönemin füzosundan çok daha uzaklar. Daha sportif daha rahatlar ve artık uzaylıların kıyafetleri gibi algılanmıyorlar. Bilakis, uzun çizmelerin, haberlerin en yakın arkadaşı oldular.

