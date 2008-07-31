Hangi üye ne oy verdi

RP ve FP’nin kapatılması, 22 Temmuz seçimi öncesi yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi turları (367 kararı) ve üniversitelerdeki türban yasağını kaldırmaya yönelik anayasa değişikliğinin iptali kararlarını 2’ye karşı 9 oyla veren Anayasa Mahkemesi, bu nedenle oluşan “AKP 9’a karşı 2 oyla kapatılacak” yorumunun aksine bir karara imza attı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından mahkemeye atanan üyelerden 3’ü AKP’nin kapatılmasına karşı çıktı. Tarihi kararı veren üyelerin profilleri ve kullandıkları oylar şöyle:



Davanın tümüyle reddini isteyen üye

- Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç: 1950 doğumlu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından 1990’da üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 7 yıl. RP ve FP’nin kapatılması kararlarında muhalif kaldı. 367 ve türban davalarında iptal isteminin reddini istedi.



Kapatma isteyen üyeler

- Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt: 1953 doğumlu. Eski büyükelçi. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2005’te atandı. 11 yıl görev yapacak. Türban ve 367 davalarında “iptal” yönünde oy kullandı.

- Üye Fulya Kantarcıoğlu: 1948 doğumlu. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 1995’te Danıştay kontenjanından seçildi. Kalan görev süresi 5 yıl. RP ve FP’de kapatılma yönünde oy kullandı. Türban davasında iptal oyu verdi. 367 davasında iptal istedi.

- Üye Mehmet Erten: 1949’da doğdu. Sezer tarafından Yargıtay’dan 2002’de üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 6 yıl. Türban ve 367 davalarında iptal oyu verdi.

- Üye Abdullah Necmi Özler: 1945’te doğdu. Sezer tarafından Askeri Yargıtay üyeliğinden 2004’te üyeliğe atandı. Kalan görev süresi 2 yıl. Türban ve 367 davalarında iptal yönünde oy verdi.

- Üye Şevket Apalak: 1945 doğumlu. Sezer tarafından Danıştay üyeleri arasından 2005’te atandı. Kalan görev süresi 2 yıl. Türban ve 367 davalarında iptal yönünde oy kullandı.

- Üye Ayla Perktaş: 1949’da doğdu. Sezer emekliye ayrılmadan hemen önce Danıştay kontenjanından atadı. Kalan görev süresi 6 yıl. Türban davasında iptal yönünde oy kullandı.



‘Hazine yardımı kesilsin’ diyenler

- Üye Sacit Adalı: 1945 doğumlu. Özal tarafından “üst düzey yönetici” kontenjanından YÖK üyesiyken 1993’te üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 2 yıl. RP ve FP’nin kapatılmasına karşı çıktı. Türban ve 367 davalarında iptal davalarının reddini savundu.

- Üye Ahmet Akyalçın: 1949 doğumlu. Sezer tarafından Yargıtay kontenjanından 2000’de üyeliğe seçildi. Kalan görev süresi 6 yıl. FP’nin kapatılması yönünde oy kullandı. Türban ve 367 davalarında iptal yönünde oy verdi.

- Üye Serdar Özgüldür: 1955 doğumlu. Sezer tarafından 2004’te Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kontenjanından üyeliğe atandı. Kalan görev süresi 12 yıl. Türban ve 367 davalarında iptal oyu verdi.

- Üye Serruh Kaleli: 1954 doğumlu. Sezer tarafından avukatlar kontenjanından 2005’te atandı. Eski DSP’li. 11 yıl görev yapacak. Türban ve 367 davalarında iptal yönünde oy verdi.



Adalı sürprizi

Davada en büyük sürprizlerden birisini, muhafazakâr profiliyle tanınan üye Sacit Adalı’nın, AKP’nin laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı haline geldiğine yönelik görüşü oluşturdu. Adalı, AKP’ye bu nedenle yaptırım uygulanmasını istedi. Başkan Haşim Kılıç’la kritik davalarda aynı yönde oy kullanmasıyla dikkati çeken, RP ve FP’nin kapatılmasına karşı çıkan Adalı’nın tercihi bu kez farklı oldu. Adalı, Kılıç’ın aksine, bu kez AKP’ye yaptırım uygulanmasını istedi.

