Hangi ünlü hangi telefonu kullanıyor?

Ünlüler, göz önündeki hayatları yüzünden pek de iletişim ihtiyacı içinde gibi durmasalar da, herkes gibi gelişen teknolojinin sağladığı iletişim imkanlarından yararlanıyorlar. Milliyet'ten Menderes Özel ünlülerin cep telefonu tercihlerini derlediği yazısında Obama'nın Blackberry'sinden başlayıp sevilen müzisyen ve film yıldızlarıyla devam ediyor...



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Ünlülerin cebinde ne var?



Cep telefonu, kullanımı maksimum özen ve dikkat gerektiren bir iletişim aracıdır. Mesaj niyetine yazdığınız her şey birgün aleyhinize delil olarak kullanılabilir. “Casusluk” özelliğine sahip düşman cep telefonlarından da ayrıca sakınmak gerekir.



Her neyse, ABD’de 44. başkan seçilen Barack Obama’nın Blackberry’si - ki kendisi bunu en kötü alışkanlıklarından biri olarak görüyor - başkanlık seçiminin magazin konularından biriydi; onsuz yapamıyormuş, elinden düşürmüyormuş falan, filan... Geçen hafta cep telefonu şirketi Verizon’un birkaç meraklı ya da kötü niyetli çalışanının, Obama’nın telefon kayıtlarına, faturalarına baktığı ortaya çıkmıştı. Bu eylem onların işine maloldu, kovuldular... Obama, Oval Ofis’e geçince Blackberry alışkanlığını en azından mesai saatleri içinde bırakmak zorunda kalacak. Çünkü elektronik ortamda yapılan yazışmalar Beyaz Saray’ın resmi yazışma ve güvenlik kurallarına uymuyor. Bir Amerikan başkanı resmi kayıtlara geçirilmesi için yazışmalarını kağıt üzerinde kalemle yapması gerekiyor; yazısı güzeldir herhalde.



Konumuz kim hangi cep telefonunu kullanıyor. “Kim” derken, siz, biz, fanileri kastetmiyoruz, tabii ki kastımız ünlüler. Bu aralar bir Samsung G400 kullanıyorum, ama bu benim de bir fani olduğum gerçeğini değiştirmez.



50 Cent



LG’nin yalancısıyız, ama şirket 50 Cents ve Diddy’nin Dare modelini kullandığını söylüyor. LG’nin, geçen yaz Cabo San Lucas’da bir tatil ayarladığı Vanessa Minnillo Ludacris, Nick Lachey Vu, Nick Cannon Voyager modellerini kullanıyor.



Ozzy Osbourne



ABD’deki en popüler cep telefonu markası haline gelen Samsung, Ozzy Osbourne’un tercihi. Dinozor rockçı bu telefonun kolay mesaj özelliğine hayran.



Rosario Dawson



Oyuncu tam bir zımbırtı meraklısı. T-Mobile G1 Google zımbırtı açlığını tatmin edecek yetenekte. Yetenekli telefonların bir karması niteliğindeki bu telefonu tercih edenler arasında Jessica Alba, Seal, Ashton Kutcher, Tom Brady de var.



Oprah Winfrey

ABD televizyonlarının 54 yaşındaki kraliçesi Oprah Winfrey, ilk cep telefonunu geçenlerde aldığını açıklamış, ancak markasını söylememişti. Obama’nın başkan seçildiği gece elinde tuttuğu telefonun BlackBerry Bold veya BlackBerry 8830 olabileceği yorumları yapılmıştı.



Christina Applegate

Palm’ın gözbebeği şirin Centro’yu tercih eden ünlüler arasında Christina Applegate’in yanı sıra Nicolette Sheridan, America Ferrara bulunuyor. Laurence Fishburne’un tercihi ise Treo Pro modeli.



Eva Longoria

Umutsuz Ev Kadını Eva Longoria, BlackBerry Bold kullanıyor ve kampanyasında yer alıyor. Telefonunun arkasındaki deri panelde karizmatik adı yazıyor.