Hangi ülkenin kaç nükleer başlığı var?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’la yapılan nükleer anlaşma sonrasında, anlaşmanın Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına neden olacağını savundu. Netanyahu, “alınan ilk raporlardan hareketle bu anlaşmanın tarihsel bir hata olduğunu söylemek mümkün. Dünya artık çok daha tehlikeli bir yer. İran’ın nükleer silah edinmesini önleyebilecek alanlarda büyük tavizler verildi. Bir anlaşmaya varma arzusu her şeyin önüne konuldu” dedi.

Netanyahu’nun bu sözleri bir kez daha dünyada hangi ülkelerin kaç nükleer başlığa sahip olduğu tartışmasını gündeme getirdi.

Hangi ülkede kaç tane var?

Independent gazetesinin Statista’nın yayımladığı istatistiklerden derlediği bilgilere göre Rusya 7 bin 500 nükleer başlıkla listenin en başında. Rusya’yı 7 bin nükleer başlıkla ABD izliyor. Üçüncü sırada ise 300 nükleer başlıkla Fransa var. Fransa’yı 250 nükleer başlıkla Çin ve 215’le İngiltere izliyor. Pakistan’ın 100 ila 120 arasında, Hindistan’ın ise 90 ile 110 arasında nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu ülkeleri 80 nükleer başlıkla Netanyahu’nun ülkesi İsrail izliyor. Dünyada nükleer başlığa sahip ülkeler sıralamasında son sırada ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) var. KDHC’nin sahip olduğu nükleer başlık sayısı tam olarak bilinmese de, 10’dan az olduğu tahmin ediliyor.

Bu ülkelerin haricinde Türkiye ve Almanya gibi ülkelerde başka devletlere ait nükleer başlıklar mevcut. Kanada, Avustralya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler ise nükleer ittifaklara üye.