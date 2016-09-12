Hangi ülkede ne bedava?

Başka ülkeleri ziyaret edenler, kendi ülkelerinde parayla satın aldıkları şeylerin bazı ülkelerde bedava olduğunu görünce şaşırır.

Hangi ülkelerde neyin bedava olduğunu bulmak için anket sitesi Quora.com'a başvurduk. "Sizin ülkenizde bedava olup da başka yerlere gittiğinizde satın almanız gereken şeyler nelerdir" diye sorduk. Gelen cevaplar sadece bedava şeyleri sergilemekle kalmadı, aynı zamanda o ülkelerin kültürüne dair ipuçları da sunmuş oldu.

Bu bölgelerdeki hemen her bakkal ve manav, yöreye özgü köri ve acı soslarda bolca kullanılan acı biber ve kişnişi bedava verir.

Pakistan'da ne zaman sebze almak için manava gitseniz size bir avuç bedava acı biber ve kişniş verilir. Verilmemişse tek yapacağınız şey istemektir.

Sadece nesneler bedava olmaz. Hindistan'da insanlar hiç ücret ödemeden bolca nasihat alabilir.

Kalkütalı Mahul Manot bu durumu şöyle açıklıyor: "Başka ülkelerde evlilik planlama hizmetleri vardır. Bizde ise amcalar, halalar, dayılar, teyzeler ücretsiz nasihat verir. Diğer ülkelerde danışmanlar vardır. Bizde her şeye burnunu sokan komşular."

Ayrıca sosyete kuzenler seyahat acentalarının, şık arkadaşlar moda danışmanlarının yerini alır.

Nasihat veren sadece aile ve arkadaş çevresi de değildir.

"Diğer ülkelerde danışmanlara para ödersiniz, ama Hindistan'da çayhanelerde, düğünlerde, hatta otobüs ve trenlerde tanımadığınız insanlar bile size nasihat eder" diyor ABD'de yaşayan Hindistan kökenli Kanchan Saxena. "Nasihat vermeyi çok severiz."

Hazır yemekler Amerika'da ortaya çıkıp başka yerlere yayılmış olabilir, ama bu yemeklerle verilen yan ürünler diğer ülkelerde ABD'de olduğu gibi bolca ve bedava verilmiyor.

Amerikalı Jon Baldwin İngiltere'de McDonalds'dan yemek alırken ketçap paketleri için 50 kuruş ödediğinde fark etmiş bunu.

"Amerika'da ketçaba para almadıkları gibi, bir tane istediğinizde on tane verirler" diyor.

Dave Holmes-Kinsella ise Amerikalı karısının Yeni Zelanda'da "tuz ve şekere uygulanan vergiye çok sinirlendiğini" söylüyor. Ne de olsa ABD'de bu tür şeyler yemeklerin yanında bolca veriliyor.

Başka tür katkı maddeleri de Singapur'da bedava. "Hazır gıda restoranlarının hepsinde istediğiniz kadar acı sos alabilirsiniz" diyor Singapurlu Joseph Lee. "Geleneksel tavuklu pilavdan tutun da McDonald's hamburgerlerine kadar her şeyi acı sosla yeriz biz."

Öyle ki McDonald's acı sever Singapur pazarı için özel "sarımsaklı acı sos" üretiyor.

Avustralya'da açık hava yaşantısını destekleyen ve teşvik eden birçok şeyi bedava bulabilirsiniz.

Adelaidelı Christopher Mardel "Çoğu milli parkta ve halka yönelik parklarda ızgara yapmak için bedava ızgara aletleri vardır" diyor. "Siz etinizi getirip bir düğmeye basar ve işinize bakarsınız. 20 dakika sonra ızgara otomatik olarak söner, istiyorsanız tekrar basarsınız düğmeye." Mardel, kullananlardan tek istenen şeyin aleti temiz bırakmak olduğunu ve çoğu insanın bu kurallara uyduğunu söylüyor.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde yaşayanları aşırı sıcaklarda serinletecek su kaydırakları da bedava. Bu bölgelerdeki sular timsahlarla dolu olduğu için halk ücretsiz su kaydıraklarını kullanabiliyor.

Bazı ülkelerde musluk suyu bedava olabilir, ama gerçek maden suyu pahalıdır. Slovakya'da ise öyle değil; çünkü burada her yerde doğal kaynaklar var.

"Her bölgede belli maden suyu kaynakları vardır ve halk bunlardan bedava yararlanabilir" diyorBrüksel'de yaşayan Slovakyalı Juraj Spisak. "Slovakya'daki her maden suyunun kendine özgü bir tadı vardır. Bazılar daha kükürtlü, bazıları ise manganez ve demir bakımından zengindir."

Marketlerden de su alınabilir, ama çoğu insan kendisine yakın bir kaynağa gidip şişelerini doldurabiliyor.

Bu İskandinav ülkesinde doğayı koruyan ve onu insanların bedava kullanımına sunan özel kanunlar vardır.

Bunlar, insanlara en yakın binadan 150 metre uzaktan başlamak üzere yolları, nehirleri, gölleri kullanma, buralarda yabani meyve, çiçek, mantar toplama hakkı verir.

Norveç'te topraklar 'iç' (innmark) ve 'dış' (utmark) diye ikiye ayrılır. İç alanlar ekilen ve bahçe, tarla, park ya da yol gibi aktif olarak kullanılan bölgeleri kapsarken dağlar, ormanlar, çayırlar, bataklıklar, sahiller, göller ve nehirler dış bölgeler kapsamına girer ve kullanımı serbesttir, birinin özel mülkiyeti olsa bile.