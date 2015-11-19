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Hangi siyasetçi dünya liderlerinin imzalarını sosyal medyada paylaştı?

G-20'nin son gününde, dünya liderleri aile fotoğrafını tek tek imzalamıştı

19 Kasım 2015 12:30

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden G-20 liderlerinin tek tek imzaladığı aile resmini paylaştı.

Türkiye'nin 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Belek ilçesinde ev sahipliği yaptığı G-20 Liderler Zirvesi'nin son gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, dünya liderleri aile fotoğrafını tek tek imzalamıştı.

Şimşek, tweetinde "G-20 liderlerinin imzalarını merak ediyorsanız..." deyip, imzalanan fotoğrafı paylaştı.

Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı  Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafına imza atmıştı.

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