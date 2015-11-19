Hangi siyasetçi dünya liderlerinin imzalarını sosyal medyada paylaştı?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden G-20 liderlerinin tek tek imzaladığı aile resmini paylaştı.
Türkiye'nin 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Belek ilçesinde ev sahipliği yaptığı G-20 Liderler Zirvesi'nin son gününde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, dünya liderleri aile fotoğrafını tek tek imzalamıştı.
Şimşek, tweetinde "G-20 liderlerinin imzalarını merak ediyorsanız..." deyip, imzalanan fotoğrafı paylaştı.
Antalya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aile fotoğrafına imza atmıştı.