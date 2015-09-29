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Politika

Hangi parti, kaç milletvekili adayını değiştirdi?

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı

29 Eylül 2015 10:34

Meclis'te grubu bulunan dört siyasi parti, 48 milletvekili adayını değiştirdi. Buna göre, AK Parti'den 5, CHP'den 13, MHP'den 12, HDP'den de 18 adayın yerine başka isimler listeye girdi.

Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve HDP, 48 milletvekili adayını değiştirdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, Resmi Gazete'de yayınlanan 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 23 Eylül'de açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.

Buna göre, AK Parti'den 5, CHP'den 13, MHP'den 12, HDP'den ise 18 milletvekili adayının ismi değişti.

Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı.

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