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Yaşam

Hangi otomobilde uyumak istersiniz?

Stuttgart'taki V8 Hotel'in tüm odaları otomobil meraklılarının iştahını kabartacak detaylarla dolu.

17 Ağustos 2010 03:00

T24- Geceyi bir Mercedes’te mi geçirmek istersiniz, yoksa Cadillac gibi daha klasik bir otomobilde mi? Konaklayacağınız yer Almanya, Stuttgart’taki V8 Hotel ise yatak seçeneğiniz sevdiğiniz bir otomobil olabilir.


Radikal gazetesinin haberine göre, otelin tüm odaları otomobil meraklılarının iştahını kabartacak detaylarla dolu. Girişten başlayarak otomobillerin kendileri, çizimleri ve maketleri temayı açıkça belli ediyor. Fantastik odalardan birinde bir gece geçirmenin bedeli ortalama 379 avro (735 TL). Odalarda petrol istasyonu, oto yıkama ya da açık hava sineması gibi farklı dekor düzenlemeleri var.


Görevliler, otelin çocuklardan yaşlılara kadar her yaş ve profilden insanın ilgisini çektiğini söylüyor. Otelin ziyaretçileri sadece otomobil severler olmasa da bu sektörle bir şekilde ilgisi olan ve otomobil tarihine özel ilgi duyanların burada daha bir mest olduğuna şüphe yok.

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