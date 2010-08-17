Hangi otomobilde uyumak istersiniz?

T24-

Radikal gazetesinin haberine göre, otelin tüm odaları otomobil meraklılarının iştahını kabartacak detaylarla dolu. Girişten başlayarak otomobillerin kendileri, çizimleri ve maketleri temayı açıkça belli ediyor. Fantastik odalardan birinde bir gece geçirmenin bedeli ortalama 379 avro (735 TL). Odalarda petrol istasyonu, oto yıkama ya da açık hava sineması gibi farklı dekor düzenlemeleri var.Görevliler, otelin çocuklardan yaşlılara kadar her yaş ve profilden insanın ilgisini çektiğini söylüyor. Otelin ziyaretçileri sadece otomobil severler olmasa da bu sektörle bir şekilde ilgisi olan ve otomobil tarihine özel ilgi duyanların burada daha bir mest olduğuna şüphe yok.