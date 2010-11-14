Hangi mevsimde hangi balık yenir?

T24 - Kurduğu balık lokantası zinciriyle ismini duyuran Fevzi Çimşit (Fevzi Hoca), aylara göre tüketilebilecek balıkları anlattı.

Balık türleri ve pişirme şekilleri konusunda 3 kitap yazan Fevzi Hoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her mevsim ve ayın kendine göre karakteristik özellikleri olduğunu, bunun balık kalitesini, lezzetini ve miktarını etkilediğini söyledi.

Ekim ayında, yaz mevsimini Karadeniz'de geçiren balıkların Marmara'ya göçe başladığını ifade eden Çimşit, "Bu nedenle balık bol miktarda çıkar.

Palamut ve lüferin yağlanıp lezzetlendiği dönemdir. Ayrıca çinekop, eşkina, levrek, mezgit, barbunya, istavrit, zargana balıkları da bol miktarda çıkar" dedi.

İçinde bulunduğumuz Kasım ayında ise "sofraların gülü, balıkların şahı, gönüllerin sultanı, güler yüzlü" hamsinin sahneye çıktığını dile getiren Çimşit, "Ayrıca lüfer, eşkina, çinekop, palamut, torik, zargana, levrek, mezgit ve istavrit bol miktarda çıkar ve çok lezzetli durumdadır" diye konuştu.



Sakallanan hamsi şubatta gider

Aralık ayında da hamsi, palamut, lüfer, çinekop, kalkan, barbunya, mezgit ve istavritin bol ve lezzetli olduğunu vurgulayan Çimşit, şöyle devam etti:

"Ocak ayında hamsi tam yağlı durumdadır. Mezgit, çinekop, palamut, tirsi, zargana ve istavrit hem lezzetini korur hem de bol miktarda tutulur. Şubat ayında ise hamsi yağını ve lezzetini kaybedip sakal bırakmaya başlayınca bizim de ona olan ilgimiz azalmaya başlar. Bunu hisseden hamsi tekrar Azak Denizi'ne yol almaya başlar. Bunun yerini kalkan balığı doldurur. Ayrıca istavrit, zargana, mezgit yine sofralarımızı süslemeye devam eder."

Çimşit, mart ayında tirsi, kalkan ve kefalin lezzetli olduğunu dile getirerek, "Bu ayda barbunya bol miktarda çıkar ve çok lezzetlidir. Mezgit, zargana, istavrit yine sofraları süsler" dedi.

Kalkan ve barbunyanın en bol ve en lezzetli ayının nisan olduğunu anlatan Çimşit, "Eskina, karagöz, mezgit, istavrit yine bol çıkar. Eşkinanın en az kalkan kadar lezzetli olduğu dönemdir" diye konuştu.



"Haziranda balık azalmaya başlar"

Fevzi Çimşit, diğer aylara özgü balıkları ise şöyle sıraladı:



"Mayısta kalkan, barbunya, iskorpit bol miktarda çıkar. İskorpit görüntü olarak çirkin, sevimsiz, ayıklanması da zahmetli olmasına karşın buna değer. Çünkü eti beyaz ve lezzetlidir. Özellikle çorbası ve buğulaması çok güzel olur. Mezgit ve istavrit yine bizimledir.

Haziran, balığın azalmaya başladığı aydır. Mezgit, levrek, az da olsa barbunya çıkar. Ancak bu ayda en güzel balık karagözdür. Karagöz haziran ayında yağlanıp lezzetlenmiştir.

Temmuz ise balığın en kıt olduğu aydır. Levrek ve çipurayla bu açık kapatılmaya çalışılır. Mezgit, istavrit azalmakla birlikte yine sofralarımızı süsler.

Ağustosta çingine palamudu sezonu açar. İskorpit, izmarit, zargana, mezgit ve istavrit, balık sevenlerledir.

Eylülde de palamut, yağmur suyunu yedikçe irileşmeye başlar. Tam yağlanmadığından ızgarası tercih edilmez. Genelde tava ve ekşilisi tercih edilir. Lüfer tezgahlarda yavaş yavaş görünür. Tirsi, izmarit, mezgit, barbunya, istavrit, zargana bol miktarda çıkar."



