Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 26 Kasım spor ekranı

Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman hangi kanalda?