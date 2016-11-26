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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 26 Kasım spor ekranı

26 Kasım'da spor ekranları yine dopdolu olacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Kasım 2016 12:42

26 Kasım Cumartesi günü, televizyon ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar...

13.00 Bandırmaspor - Boluspor / TRT Avaz

13.00 Sivasspor - Eskişehirspor / TRT Spor

13.30 Karabükspor - Gaziantepspor / Lig TV

14.00 Beşiktaş SJ - Büyükçekmece / NTVSpor

14.00 CSKA Moskova - Rubin Kazan / tivibu spor

15.00 Malaga - Deportivo / Lig TV2

15.30 Burnley - Manchester City / Turkcell TV

16.00 İstanbul BB - Pınar Karşıyaka / TBFTV

16.00 Akhisar Bld. - Kasımpaşa / Lig TV

16.00 Abu Dabi GP sıralama turları / smart spor

17.00 Gaziantep Basket - Banvit / TBFTV

17.00 Eczacıbaşı - Vakıfbank / NTVSpor

17.45 Kayakla Atlama Dünya Kupası / Eurosport

18.00 Leicester City - Middlesbrough / Turkcell TV

18.00 Liverpool - Sunderland / Turkcell TV

18.00 Terek Grozny - Spartak Moskova / tivibu spor2

18.15 Real Madrid - Sporting Gijon / Lig TV2

18.30 Gaziantep BB - Şanlıurfaspor / TRT Spor

19.00 Antalyaspor - Adanaspor / Lig TV2

19.00 Beşiktaş - Başakşehir / Lig TV

20.00 Torino - Chievo / Lig TV4

20.30 Chelsea - Tottenham / Turkcell TV

20.30 Espanyol - Leganes / Digiturk

21.15 Boavista - Sporting Lizbon / tivibu spor2

21.45 PSV - ADO Den Haag / tivubu spor4

22.00 Nantes - Lille / Lig TV4

22.45 NEC Nijmegen - Twente / tivibu spor

22.45 Sevilla - Valencia / Lig TV3

22.45 Empoli - AC Milan / Lig TV2

23.00 T.Stalker - C.Evans / NTVSpor

23.30 T.Flanagan - O.Cruz / NTVSpor

23.30 Belenenses - Porto / tivibu spor2.

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