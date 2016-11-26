Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 26 Kasım spor ekranı

26 Kasım Cumartesi günü, televizyon ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar...
13.00 Bandırmaspor - Boluspor / TRT Avaz
13.00 Sivasspor - Eskişehirspor / TRT Spor
13.30 Karabükspor - Gaziantepspor / Lig TV
14.00 Beşiktaş SJ - Büyükçekmece / NTVSpor
14.00 CSKA Moskova - Rubin Kazan / tivibu spor
15.00 Malaga - Deportivo / Lig TV2
15.30 Burnley - Manchester City / Turkcell TV
16.00 İstanbul BB - Pınar Karşıyaka / TBFTV
16.00 Akhisar Bld. - Kasımpaşa / Lig TV
16.00 Abu Dabi GP sıralama turları / smart spor
17.00 Gaziantep Basket - Banvit / TBFTV
17.00 Eczacıbaşı - Vakıfbank / NTVSpor
17.45 Kayakla Atlama Dünya Kupası / Eurosport
18.00 Leicester City - Middlesbrough / Turkcell TV
18.00 Liverpool - Sunderland / Turkcell TV
18.00 Terek Grozny - Spartak Moskova / tivibu spor2
18.15 Real Madrid - Sporting Gijon / Lig TV2
18.30 Gaziantep BB - Şanlıurfaspor / TRT Spor
19.00 Antalyaspor - Adanaspor / Lig TV2
19.00 Beşiktaş - Başakşehir / Lig TV
20.00 Torino - Chievo / Lig TV4
20.30 Chelsea - Tottenham / Turkcell TV
20.30 Espanyol - Leganes / Digiturk
21.15 Boavista - Sporting Lizbon / tivibu spor2
21.45 PSV - ADO Den Haag / tivubu spor4
22.00 Nantes - Lille / Lig TV4
22.45 NEC Nijmegen - Twente / tivibu spor
22.45 Sevilla - Valencia / Lig TV3
22.45 Empoli - AC Milan / Lig TV2
23.00 T.Stalker - C.Evans / NTVSpor
23.30 T.Flanagan - O.Cruz / NTVSpor
23.30 Belenenses - Porto / tivibu spor2.