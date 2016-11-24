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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 24 Kasım spor ekranı

Futbolda UEFA Avrupa Ligi, basketbolda THY Euroleague heyecanı yaşanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Kasım 2016 13:20

24 Kasım Perşembe günü, aralarında Fenerbahçe-Zorya, Steaua Bükreş-Osmanlıspor maçlarının de bulunduğu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları canlı olarak ekranlara gelecek.

İşte 24 Kasım spor ekranı;

19.00 Fenerbahçe - Zorya / TRT1

19.00 Qabala - Anderlecht / tivibu spor4

19.00 Zenit - Maccabi Tel Aviv / tivibu spor3

20.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız / Lig TV3

20.30 Detroit Lions - Minnesota Vikings / FOX Sports

20.45 Olympiakos - Maccabi Fox / Lig TV2

21.00 Shakhtar Donetsk - A.Konyaspor / tivibu spor3

21.00 Slovan Liberec - Karabağ / İdman TV

21.00 Steaua Bükreş - Osmanlıspor / tivibu spor2

21.00 Zürih - Villarreal / tivibu spor4

22.45 EA7 Milano - Fenerbahçe / TRT Spor

23.00 Real Madrid - Unics Kazan / Lig TV2

23.05 Athletic Bilbao - Sassuolo / tivibi spor4

23.05 Manchester United - Feyenoord / tivibi spor2

23.05 St.Etienne - Mainz / tivibi spor3.

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