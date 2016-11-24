Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 24 Kasım spor ekranı

24 Kasım Perşembe günü, aralarında Fenerbahçe-Zorya, Steaua Bükreş-Osmanlıspor maçlarının de bulunduğu UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları canlı olarak ekranlara gelecek.
İşte 24 Kasım spor ekranı;
19.00 Fenerbahçe - Zorya / TRT1
19.00 Qabala - Anderlecht / tivibu spor4
19.00 Zenit - Maccabi Tel Aviv / tivibu spor3
20.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız / Lig TV3
20.30 Detroit Lions - Minnesota Vikings / FOX Sports
20.45 Olympiakos - Maccabi Fox / Lig TV2
21.00 Shakhtar Donetsk - A.Konyaspor / tivibu spor3
21.00 Slovan Liberec - Karabağ / İdman TV
21.00 Steaua Bükreş - Osmanlıspor / tivibu spor2
21.00 Zürih - Villarreal / tivibu spor4
22.45 EA7 Milano - Fenerbahçe / TRT Spor
23.00 Real Madrid - Unics Kazan / Lig TV2
23.05 Athletic Bilbao - Sassuolo / tivibi spor4
23.05 Manchester United - Feyenoord / tivibi spor2
23.05 St.Etienne - Mainz / tivibi spor3.