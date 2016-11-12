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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 12 Kasım spor ekranı

12 Kasım Cumartesi günü aralarında Türkiye-Kosova maçının da bulunduğu 2018 Dünya Kupası elemeleri maçları, Spor Toto Basket Ligi karşılaşmaları ve pek çok spor organizasyonu var. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Kasım 2016 03:00

Türkiye ile Kosova, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Milliler, saat 20.00'de oynayacağı Kosova maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşma saat 20.00'den itibaren TV8'den canlı yayınlanacak,

İşte 12 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek karşılaşmalar ve bu mücadeleleri yayınlayacak kanal listesi... 

00.00 M.Amar - R.Stieglitz / a spor

03.00 Toronto M.Leafs - Philadelphia Flyers / FOX Sports

03.30 Boston Celtics - New York Knicks / NBA TV

14.00 Galatasaray - Botaş / TRT Spor

15.00 Beşiktaş - AZ Alkmaar / BJK TV

16.00 TED Kolejliler - Pınar Karşıyaka / TBFTV

16.00 Uşak Sportif - Yeşilgiresun / Lig TV3

16.00 Samsun Anakent - Sakarya BB / TBFTV

16.00 Osmaniye Gençlik - İstanbul Üniversitesi / TRT Spor

16.00 Snooker final / tivibu spor2

17.00 Gaziantep Basket - Best Balıkesir / TBFTV

18.00 Beşiktaş SJ - Darüşşafaka Doğuş / NTV Spor

19.00 Trabzonspor MP - İstanbul BB / Lig TV3

19.00 Formula 1 sıralama turları / smart spor

20.00 Türkiye - Kosova / TV8

22.00 L.Ortiz - M.Scott / tivibu spor3

22.45 Galler - Sırbistan / İdman TV

22.45 Liechtenstein - İtalya / Rai1

22.45 Ukrayna - Finlandiya / TV 8.5

23.30 R.Gonzalez - C.Quadras / NTV Spor.

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