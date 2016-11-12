Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda; 12 Kasım spor ekranı

Türkiye ile Kosova, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde karşı karşıya geliyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Milliler, saat 20.00'de oynayacağı Kosova maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşma saat 20.00'den itibaren TV8'den canlı yayınlanacak,
İşte 12 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek karşılaşmalar ve bu mücadeleleri yayınlayacak kanal listesi...
00.00 M.Amar - R.Stieglitz / a spor
03.00 Toronto M.Leafs - Philadelphia Flyers / FOX Sports
03.30 Boston Celtics - New York Knicks / NBA TV
14.00 Galatasaray - Botaş / TRT Spor
15.00 Beşiktaş - AZ Alkmaar / BJK TV
16.00 TED Kolejliler - Pınar Karşıyaka / TBFTV
16.00 Uşak Sportif - Yeşilgiresun / Lig TV3
16.00 Samsun Anakent - Sakarya BB / TBFTV
16.00 Osmaniye Gençlik - İstanbul Üniversitesi / TRT Spor
16.00 Snooker final / tivibu spor2
17.00 Gaziantep Basket - Best Balıkesir / TBFTV
18.00 Beşiktaş SJ - Darüşşafaka Doğuş / NTV Spor
19.00 Trabzonspor MP - İstanbul BB / Lig TV3
19.00 Formula 1 sıralama turları / smart spor
20.00 Türkiye - Kosova / TV8
22.00 L.Ortiz - M.Scott / tivibu spor3
22.45 Galler - Sırbistan / İdman TV
22.45 Liechtenstein - İtalya / Rai1
22.45 Ukrayna - Finlandiya / TV 8.5
23.30 R.Gonzalez - C.Quadras / NTV Spor.