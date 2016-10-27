Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Ekim Perşembe günü, televizyon ekranlarında yine spor şöleni yaşanacak.
İşte maç listesi ve yayınlanacak kanallar...
02.30 Toronto Raptors - Detroit Pistons / NBATV
03.00 Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves / Lig TV3
03.00 Cleveland Indians - Chicago Cubs / FOX Sport
06.00 Dünya Golf Şampiyonası / Tivibu Spor4
09.00 Snooker Çeyrek final / Eurosport
12.00 F.Karagümrük - Göztepe / ASpor
13.30 Yeni Amasyaspor - Denizlispor / ASpor
14.30 Aydınspor 1923 - Antalyaspor / ASpor
14.30 Snooker Çeyrek final / Eurosport
18.30 Kasımpaşa - Kahramanmaraşspor / ASpor
20.00 CSKA Moskova - Unics Kazan / Lig TV2
20.15 Darüşşafaka Doğuş - Anadolu Efes / TRTSpor
21.30 Famila Schio - Fenerbahçe / FBTV
21.30 Gent - Standart Liege / NTVSpor
21.45 EA7 Milano - Real Madrid / Lig TV2
21.45 Palermo - Udinese / Lig TV4.