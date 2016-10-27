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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Ekim Perşembe günü, NBA, Ziraat Türkiye Kupası, THY Euroleague ve pek çok spor organizasyonu var. Pek hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

27 Ekim 2016 03:00

27 Ekim Perşembe günü, televizyon ekranlarında yine spor şöleni yaşanacak.

İşte maç listesi ve yayınlanacak kanallar...

02.30 Toronto Raptors - Detroit Pistons / NBATV

03.00 Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves / Lig TV3

03.00 Cleveland Indians - Chicago Cubs / FOX Sport

06.00 Dünya Golf Şampiyonası / Tivibu Spor4

09.00 Snooker Çeyrek final / Eurosport

12.00 F.Karagümrük - Göztepe / ASpor

13.30 Yeni Amasyaspor - Denizlispor / ASpor

14.30 Aydınspor 1923 - Antalyaspor / ASpor

14.30 Snooker Çeyrek final / Eurosport

18.30 Kasımpaşa - Kahramanmaraşspor / ASpor

20.00 CSKA Moskova - Unics Kazan / Lig TV2

20.15 Darüşşafaka Doğuş - Anadolu Efes / TRTSpor

21.30 Famila Schio - Fenerbahçe / FBTV

21.30 Gent - Standart Liege / NTVSpor

21.45 EA7 Milano - Real Madrid / Lig TV2

21.45 Palermo - Udinese / Lig TV4.

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