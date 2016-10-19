Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte 19 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak karşılaşmalar ve kanallar...
03.00 Los Angeles Dodgers - Chicago Cubs / FOXSports
14.00 WTA Lüksemburg / Eurosport
16.00 Ankara DSİ - Eskişehir Basket / TBFTV
16.00 Napoli - Beşiktaş / tivubu Spor (UEFA Gelişim Ligi)
17.00 Barcelona - Manchester City / tivibu Spor3 (UEFA Gelişim Ligi)
18.00 WTA Lüksemburg / Eurosport
19.00 Oradea - Pınar Karşıyaka / aSpor
19.00 Bayern Münih - PSV / tivibi Spor3 (UEFA Gelişim Ligi)
19.30 Flensburg - Wisla Plock / Smart Spor
21.30 Valencia Basket - Hapoel Jerusalem / Eurosport3
21.45 Barcelona - Manchester City / tivibu Spor4
21.45 Dinamo Kiev - Benfica / tivibi Spor3
21.45 Napoli - Beşiktaş / tivibi Spor2