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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ekim Çarşamba günü aralarında Napoli-Beşiktaş maçının da bulunduğu Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları, tenis, basketbol karşılaşmaları oynanacak. Peki saat kaçta, hangi kanalda?

19 Ekim 2016 03:00

İşte 19 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak karşılaşmalar ve kanallar...

03.00 Los Angeles Dodgers - Chicago Cubs / FOXSports

14.00 WTA Lüksemburg / Eurosport

16.00 Ankara DSİ - Eskişehir Basket / TBFTV

16.00 Napoli - Beşiktaş / tivubu Spor (UEFA Gelişim Ligi)

17.00 Barcelona - Manchester City / tivibu Spor3 (UEFA Gelişim Ligi)

18.00 WTA Lüksemburg / Eurosport

19.00 Oradea - Pınar Karşıyaka / aSpor

19.00 Bayern Münih - PSV / tivibi Spor3 (UEFA Gelişim Ligi)

19.30 Flensburg - Wisla Plock / Smart Spor

21.30 Valencia Basket - Hapoel Jerusalem / Eurosport3

21.45 Barcelona - Manchester City / tivibu Spor4

21.45 Dinamo Kiev - Benfica / tivibi Spor3

21.45 Napoli - Beşiktaş / tivibi Spor2

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