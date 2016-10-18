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Spor

Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Ekim Salı günü, ekranlarda spor şöleni yaşanacak. Peki hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayınlanacak maçlar ve kanallar...

18 Ekim 2016 03:06

İşte 18 Ekim 2016 tarihinde televizyonlarda yayınlanacak spor karşılaşmaları ve yayınlanacak kanallar...

05.00 VakıfBank - Hisamitsu Springs / NTVSPOR (FIVB Kadınlar Kulüpler Şampiyonası)

11.30 Pomi - Eczacıbaşı / NTVSPOR (FIVB Kadınlar Kulüpler Şampiyonası)

12.30 Fransa Bisiklet Turu / Eurosport

15.00 Lyon - Juventus / Tivibuspor3 (UEFA Gençlik Ligi)

17.00 Bayer Leverkusen - Tottenham / Tivibuspor3 (UEFA Gençlik Ligi)

19.00 Fenerbahçe - Hatay BB / TRTSPOR (TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası)

21.30 Spirou Charleroi - Beşiktaş SJ / ASpor (FIBA Şampiyonlar Ligi)

21.45 Bayer Leverkusen - Tottenham / Tivibuspor4 (Şampiyonlar Ligi)

21.45 Lyon - Juventus / İdmanTV (Şampiyonlar Ligi)

21.45 Real Madrid - Legia Varşova / TRTSPOR (Şampiyonlar Ligi)

21.45 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund / Tivibuspor3 (Şampiyonlar Ligi)

 

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