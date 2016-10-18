Hangi maç, saat kaçta, hangi kanalda?

İşte 18 Ekim 2016 tarihinde televizyonlarda yayınlanacak spor karşılaşmaları ve yayınlanacak kanallar...
05.00 VakıfBank - Hisamitsu Springs / NTVSPOR (FIVB Kadınlar Kulüpler Şampiyonası)
11.30 Pomi - Eczacıbaşı / NTVSPOR (FIVB Kadınlar Kulüpler Şampiyonası)
12.30 Fransa Bisiklet Turu / Eurosport
15.00 Lyon - Juventus / Tivibuspor3 (UEFA Gençlik Ligi)
17.00 Bayer Leverkusen - Tottenham / Tivibuspor3 (UEFA Gençlik Ligi)
19.00 Fenerbahçe - Hatay BB / TRTSPOR (TBF Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası)
21.30 Spirou Charleroi - Beşiktaş SJ / ASpor (FIBA Şampiyonlar Ligi)
21.45 Bayer Leverkusen - Tottenham / Tivibuspor4 (Şampiyonlar Ligi)
21.45 Lyon - Juventus / İdmanTV (Şampiyonlar Ligi)
21.45 Real Madrid - Legia Varşova / TRTSPOR (Şampiyonlar Ligi)
21.45 Sporting Lizbon - Borussia Dortmund / Tivibuspor3 (Şampiyonlar Ligi)