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Politika

Hangi lider nerede oy kullanacak?

Devletin zirvesi, oylarını İstanbul ve Ankara'da kullanacak. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, oyunu Diyarbakır'da kullanacak

29 Mart 2014 17:07

Yarın yapılacak yerel seçimlerde parti liderlerin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in Başbakan Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün  oy kullanacakları adresler de belli oldu. Başbakan Erdoğan İstanbul'da; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da; BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise Diyarbakır'da oy verecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, her seçimde olduğu gibi yine Ankara'da oy kullanacak.

ntvmsnbc.com'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Gül, Çankaya Köşkü'nün yakınındaki Çankaya İlkokulu’nda eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte sandık başında olacak. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları da aynı okulda oy kullanacak.

Meclis Başkanı Cemil Çiçek de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy verecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Burhaniye İlköğretim Okulu'nda oy verecek.

Kaydını İstanbul'dan Ankara'ya aldıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Çukurambar, Arjantin İlköğretim Okulu'nda sandığa gidecek.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da oyunu, Diyarbakır’da kullanacak. Demirtaş oyunu Kayapınar ilçesindeki Şehit Jandarma Üsteğmen Tevfik Pehlivan Ortaokulu'nda sandığa atacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin oy vereceği adres ise Ankara’daki Anıttepe ilkokulu.

 

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