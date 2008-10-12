Hangi kanser nasıl tedavi ediliyor?

Kanserliler umuda koştu



Kontrolsüz ilaç kullanımı kanseri tetikleyebilir

Melanom; yani cilt kanserinin bu en öldürücü türünü teşhis etmenin en eski ve en güvenli yolu benlerdeki değişime dikkat etmektir. Bir düzensizlik ya da gariplik olması halinde doktora başvurmak gerekir. Şu anda cilt kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı yüzde 91.Erken teşhiste cerrahi yolla tümörler temizlenebiliyor. Ancak melanom derinlere işleyebilen bir kanser türü. Bu yüzden doktorlar kemoterapiye de başvurabilir. Kanserli hücreler için aşı ise hazırlanma aşamasında.Melanom, erken teşhiste yüzde 80 oranında tedavi edilebiliyor. Teşhis programları ve kendi kendine test etme bu kanser türünde önemli rol oynuyor.En çok başvurulan tanı yöntemi kan testidir. Prostat kanserini fiziksel muayeneyle de teşhis etmek mümkündür. Şu anda prostat kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı yüzde 99.Doktorlar kanserli bölgeyi ameliyatla alabilir. Elbette radyasyonla temizlemek de bu kanserin tedavisi için bir yöntem. Yeni geliştirilen cihazlarla ışınlar vücudun dışından da kanserli bölgeye uygulanabiliyor. Hormon tedavisi de kullanılan yöntemler arasında.Prostat kanseri, erken teşhis edilmesi halinde tamamen tedavi edilme yüzdesi en yüksek kanser türlerinin başında geliyor.Fiziksel testler ve 40 yaşından sonra düzenli olarak yapılan mamogram ile teşhis edilme oranı yüzde 90. Şu anda göğüs kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı kanser yayılmışsa yüzde 27, aksi durumda yüzde 95.Göğüs kanseri, hastanın ilaçlarla kendi kendini tedavi edebilme evresine kadar geldi. Hedefe yönelik ilk ilaç olan Herceptin, HER2 proteinin içindeki kanseri bulmak ve yok etmek için tasarlanmıştı. En son tarama testi Oncotype Dx, göğüs kanserinin kemoterapiden olmulu sonuçlar alınmasına rağmen tekrarlayabileceğini gösteriyor.Gögüs kanseri, iyileşme yüzdesi en fazla olan kanser türü.Beyin kanseri için herhangi bir inceleme testi bulunmuyor. Tanıda baş ağrısı, bulanık görme ve nöbet geçirmek gibi semptomlar ayırıcı. Şu anda beyin kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı yüzde 32.Cerrahi tedavi, kemoterapi ve standart tedaviler uygulanıyor. Ancak beyindeki kanserli hücreye ulaşmak çok zor. Uzmanlar kanserli hücrelere kan akışını kesmek ve nokta atışı yapabilecek ilaçlar üzerinde araştırmalar yapıyor.Üzerinde araştırmalar yapılan yeni tedavi yöntemleri şimdilik sadece acil durumlarda kullanılıyor. Ancak beyin kanserinin ardındaki moleküler mekanizmanın anlaşılması ile hayatta kalma süresinin uzatılabileceği söyleniyor.Herhangi bir teşhis mevcut değil. Vakaların sadece yüzde 7’si erken teşhis edilebiliyor. Çoğu pankreas kanseri ağrı ve acı gibi semptomlar sonrasında teşhis ediliyor. Şu anda pankreas kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı kanser yayılmışsa yüzde 5, aksi durumda yüzde 20.Cerrahi müdahale ile kanserin bir bölümü alınabiliyor, ancak genellikle çok geç teşhis edildiğinden kemoterapi de yeterli olmayabiliyor. Doktorlar şu anda pankreas kanserine neyin sebep olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığından son geliştirilen ve doğrudan hedefe yönlendirilen ilaçlar da yetersiz kalıyor.Şu anda tedavi edilmesi en zor kanser türlerinden biri.Doktorlar röntgen ile akciğer kanserini erken safhalarda teşhis edebiliyor. Şu anda akciğer kanserine yakalananların beş yıl içinde kuırtulma şansı kanser yayılmışsa yüzde 15, aksi durumda yüzde 49.Geleneksel kanser tedavi metodları akciğer kanserinde çok az etkili oluyor. İlaç tedavisi daha çok başvurulan bir yol. İnsülini bloke eden faktörler üzerinde çalışmalar sürdürülüyor.Şu anda akciğer kanserinden kurtulma yüzdesi bir hayli düşük. Erken teşhis için daha iyi yöntemlerin bulunmasına çalışılıyor. Yine en emin yol sigara içmemek!Rutin olarak yapılan kan testleri bu kanser türünün teşhis edilmesi için şu anda yeterli oluyor.Şu anda kan kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı yüzde 21-75 arasında duruma göre değişiyor.2001’de Novartis’in ürettiği, Gleevec adlı güçlü bir ilaç, geleneksel kanser tedavi yöntemlerinin yapamadığını yaptı ve hastaların imdadına yetişti. Gleevec, kemoterapinin ve radyasyon tedavisinin yapamadığını başarıyor ve kanserli hücrenin içine nüfuz ediyor.Yeni nesil ilaçların kemoterapinin verdiği zararları ortadan kaldıracak ve gerek duyulmayacak denli güçlü olacağı söyleniyor.30 değişik çeşidi mevcut. Deri üzerinde karaciğer lekesi benzeri noktalar halinde ortaya çıkıyor. Başta boyun ve sırt olmak üzere çeşitli bölgelerde sertliği değişen şişkinlikler görülüyor. Şu anda lenf kanserine yakalananların beş yıl içinde kurtulma şansı yüzde 85.Genel olarak kemoterapi kullanılıyor. Bunun yanında kanserli hücrelerin etrafını saran protein duvarına etki eden ilaçlar da kullanılmakta.Yeni tedavi yöntemleri sayesinde kan kanseri kontrol altına alınabiliyor. Ancak uzmanlar 1970’den bu yana bu kansere yakalanma yüzdesinin artmasına neyin sebep olduğunu bulamıyorlar.