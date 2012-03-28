Hangi iş, kaç kalori yakıyor?

Köln'de bulunan Alman Spor Üniversitesi’nin Sağlık Merkezi Profesörü Ingo Froböse'ye göre hareketsizlik en kötü şey. Uzman, insanların vücudundaki milyarlarca hücre için önemli olanın türü ne olursa olsun hareket etmek olduğunu belirtiyor. Tıpkı ev işleri ile uğraşırken yapılan hareketler gibi. Froböse, bu sayede metabolizmanın canlandığını ve sağlıklı kalma oranının yükseldiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, insanların vücudundaki milyarlarca hücre için önemli olanın türü ne olursa olsun hareket etmek olduğunu belirtiyor.

Bonn Üniversitesi’nin Ev Ekonomisi Bölümü Profesörü Rainer Stamminger’in düşünceleri de aynı doğrultuda. Ayrıca Stamminger'e göre ev işlerini bir zorunluluk olarak görmektense eğlenceli bir fitness antremanı olarak görmek, kişiyi sıkıcı ev işlerini severek yapmak için motive ediyor. Stamminger'in bu konuda ufak bir tavsiyesi de var: ''Hava iyi olduğu zaman çamaşırları kuruması için balkona asın. Hem güneşten faydalanacaksınız hem de temiz çamaşırlar güzel bir kokuyu beraberinde getirecek.''

Ütü başka, çamaşır başka odaya

Profesör Rainer Stamminger, teknolojinin gelişmesinin ev işlerinin niteliğini değiştirdiğine dikkat çekiyor. Günümüzde mutfak robotları, bulaşık makineleri, çamaşır yıkama ve kurutma makineleri gibi modern ev aletleri yüzünden kişilerin daha az hareket ettiğini söyleyen Uzman, örneğin 50 yıl önce çamaşırlar elde yıkanırken daha fazla enerji harcandığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre günümüzde ev işi yaparken daha fazla enerji harcamak için yeni taktikler geliştirmek şart, örneğin ütü yaparken çamaşır sepetini farklı bir odaya koymak gibi. Zira her defasında ütü odasına yürümek hareketi, dolayısıyla da harcanan enerjiyi artırıyor. Ingo Froböse, bu şekilde günde 3 bin adım atılabileceğini, bunun da 2 kilometre yol yürümek ile eşdeğer olduğunu belirtiyor.

15 dakika ütü yapan bir insan 35 kalori yakıyor.

Spor alanında bilimsel çalışmalar yürüten Andreas Müller ise, sporu ev işleri ile ikame edebilmek için merdiven inip çıkmak, bahçedeki odunları kesmek gibi daha fazla fiziksel efor gerektiren işleri yapmak şart olduğunu savunuyor. Uzman hafif işlerin bu türden daha ağır ev işleri ile desteklenmediği sürece, yakılan enerjinin istenilen düzeyde olmayacağını ifade ediyor. Aynı zamanda Müller ev işlerinin kas ağrısına neden olacak kadar ağır ve yorucu olmaları gerektiğini, böylece bedenin daha zinde ve sağlıklı kalacağını söylüyor.

Hangi iş kaç kalori yakıyor?

Almanya'da tüketiciyi koruma organizasyonu “Die Verbraucher Initiative” ev işleri yapan 70 kilo civarındaki kişilerin 15 dakikalık sürede ne kadar kalori yaktıklarını şöyle listeliyor:

Eve çeki düzen vermek: 30 kalori

Ütü yapmak: 35 kalori

Yemek pişirmek: 40 kalori

Çamaşırları asmak: 50 kalori

Yerleri silmek: 60 kalori

Yatağı toplamak: 62 kalori

Elektrik süpürgesi ile temizlemek: 70 kalori

Camları silmek: 83 kalori

Bahçede çalışmak: 88 kalori

Merdivenleri çıkmak: 121 kalori

(Deutsche Welle)