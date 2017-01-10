Hangi illerde okullar tatil edildi?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul, Kırklareli, İzmir, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'de eğitime yarın ara verildi.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" dedi.

İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir. — Vasip Şahin (@vasipsahin) January 10, 2017

İstanbul Valiliğinden de yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yoğunluğu tahminlerin üzerinde seyreden kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceği beklenmektedir. Bu nedenle, meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açtığı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine yarın (11 Ocak 2017 Çarşamba) ara verilmesi uygun görülmüştür.



"Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

İstanbul'da okullar tatil edildi, yollar boş kaldı:



Kırklareli

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.



Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.



Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

İzmir

İzmir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle, il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak.



Çanakkale'de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde yarın da eğitime ara verilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Ocak Çarşamba günü, Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime ara verileceği duyuruldu. Ayrıca, Eceabat ilçesinde taşımalı öğrenciler ile Alçıtepe ilkokulu tatil edildi. İlçe merkezinde eğitime devam edilecek.

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.



Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.



Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

Balıkesir

Balıkesir'in üç ilçesinde tüm, bir ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Dursunbey ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.



Erdek ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.



Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.