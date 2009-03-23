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Politika

Hangi ili hangi parti kazanır?

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 70 ilde hangi partinin kazanacağını yazdı. "70 ilden 70 kişiyle nabız tuttum" dedi.

23 Mart 2009 02:00

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 70 ilde hangi partinin kazanacağını yazdı. "70 ilden 70 kişiyle nabız tuttum" dedi. İşte o liste.


Seçim sonuçları bilirkişi ön raporu

Tam bir hafta sonra bugün seçim sonuçlarını almış olacağız... Anadolu’nun her yerinde miting var... İddia büyük... Ve şimdi ben bir hafta öncesinden bir deneme yapmak istiyorum. 70 şehri aradım. O şehirden 70 kişiyle konuştum. Kim mi onlar? Bana göre onlar şehrin bilirkişileri...

Çünkü o şehrin sokaklarını, olaylarını, hızını, sesini, ölümünü, hayatını onlar yaşıyor. Şehrin ritmini onlar tutuyor. Gece yarısı şehrin yıldızlarını onlar topluyor. Biri mi evlendi onlar orada. Birisi mi öldü onlar yine orada. Bu yüzden onlara "şehrin bilirkişisi" diyorum. Evet, 70 şehrin 70 bilirkişisiyle konuştum. Dedim ki, "Orada kim kazanır?" tarafsız bir bakışla cevap verdiler. 70 bilirkişinin kim olduğunu seçim sonuçlarından sonra açıklayacağım... İşte seçim sonuçları için bir hafta öncesinden bilirkişi tahminleri:

Adana: AKP-MHP arasında ibre MHP’den yana...

Adapazarı: AKP (MHP zorluyor)

Adıyaman: AKP (Saadet Partisi sürpriz yapabilir.)

Afyon: MHP

Ağrı: Saadet Partisi ile DTP arasında.

Aksaray: MHP

Amasya: CHP

Antalya: AKP

Aydın: CHP

Balıkesir: AKP

Bartın: AKP (CHP sürpriz olur.)

Batman: DTP

Bayburt: AKP (Saadet zorluyor. Aradan MHP çıkabilir)

Bingöl: Saadet Partisi ile DTP arasında

Bitlis: DTP

Bolu: AKP (CHP zorluyor.)

Burdur: AKP

Bursa: AKP önde, CHP zorluyor.

Çanakkale: CHP

Çankırı: AKP

Denizli: AKP önde CHP zorluyor.

Diyarbakır: DTP

Edirne: CHP

Elazığ: AKP

Erzincan: AKP

Erzurum: AKP (MHP sürpriz yapabilir.)

Eskişehir: DSP

Gaziantep: AKP kazanır. (Mustafa Yılmaz ismi CHP’yi yükseltiyor.)

Giresun: CHP

Gümüşhane: MHP

Hakkari: DTP (AKP sürpriz yapabilir.)

Iğdır: AKP

Isparta: AKP

İçel: CHP (MHP zorluyor.)

İzmir: CHP

K.Maraş: AKP

Kars: AKP (ama CHP zorluyor.)

Kayseri: AKP

Kırıkkale: AKP ve MHP arasında.

Kırşehir: AKP (MHP sürpriz yapabilir.)

Kocaeli: AKP

Konya: AKP

Kütahya: AKP

Malatya: Saadet Partisi önde AKP ile fark çok az...

Manisa: AKP

Mardin: DTP

Muğla: CHP

Muş: AKP önde ama DTP sürpriz yapabilir.

Nevşehir: AKP (MHP çok az ihtimalle sürpriz yapabilir.)

Niğde: AKP

Ordu: DSP

Osmaniye: MHP

Rize: AKP

Samsun: AKP önde CHP sürpriz olur.

Siirt: AKP önde... DTP çok yakın takipte...

Sinop: CHP

Sivas: AKP ama Saadet sürpriz yapabilir.

Ş.Urfa. Bağımsız aday Fakıbaba. Sonra Saadet’e geçecek...

Şırnak: DTP

Tokat: AKP (Saadet etkili.)

Trabzon: CHP -AKP arasında. AKP alabilir...

Tunceli: CHP

Uşak: AKP CHP arasında.

Van: AKP-DTP arasında. AKP önde duruyor...

Yalova: AKP

Yozgat: AKP MHP arasında AKP önde...

Zonguldak: AKP ile CHP çok yakın... AKP’nin kazanma ihtimali yüksek...

İstanbul belirler

Son seçimlerde İstanbul’da AKP, CHP’den 632 bin oy fazla almıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP’den biraz daha yukarıda bir rüzgar estiriyor. Kesin olan şu ki, Kılıçdaroğlu ile CHP, geçen seçimden daha iyi bir oy alacak. Buna bir de büyükşehirde kazanma ihtimali olmayan diğer partilerin, ilçede kendi partilerine, büyükşehirde Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri eklenince yarış daha da keskinleşiyor. Tabii aynı şey Saadet Partisi’ni destekleyenler için de geçerli. İlçede Saadet’e, büyükşehirde AKP’ye... Başbakan’ın yüzde 47 iddiasını İstanbul’daki bu gelişmeler zorluyor. Bu nedenle asıl savaş İstanbul’da.

Tüm DSP’liler Kılıçdaroğlu’na

DSP’den Kılıçdaroğlu’na doğru bir kayış var... Daha önce 5 DSP milletvekiliyle birlikte uyarıda bulunan Ahmet Tan bu defa şöyle diyor: "Komaya girmeden önce, hayattaki son demecinde bile uzlaşıyı ve AKP iktidarından kurtulmayı vasiyet eden Bülent Ecevit’in ’Son Genel Sekreteri’ sıfatımla gerçek tüm DSP’lileri ve Ecevitçileri seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermeye çağırıyorum." Ahmet Tan’la kısa bir sohbet yaptık... Baktım ki, Genel Başkan Zeki Sezer’den umutlar kesilmiş. Beklenti tükenmiş. Bu nedenle partiden atılacağını bile bile bu keskin kararı açıklıyor... İşin aslı şu ki, DSP zaten artık bir parti değil. Kasasında 50 trilyondan fazla parası olan bir "güvercin fonu"...

Son dakikada aradan sıyrılabilir

Gökçek mi? Karayalçın mı? Mansur mu? Mansur Yavaş dilden dile yayılıyor. Ama acaba AKP’den mi oy çalacak yoksa Karayalçın’dan mı? Belki de kararsızlardan ve dağılmış partilerden oy topluyor... Ama her durumda Ankara’da yarış iki kişi arasında geçmiyor. Son bir ayda Mansur Yavaş da katıldı yarışa... Mansur Yavaş’ın alacağı oy oranı MHP içinde bir liderlik tartışması yaratabilir... Son dakikada Gökçek aradan sıyrılabilir...

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