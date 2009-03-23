Hangi ili hangi parti kazanır?

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, 70 ilde hangi partinin kazanacağını yazdı. "70 ilden 70 kişiyle nabız tuttum" dedi. İşte o liste.





Seçim sonuçları bilirkişi ön raporu



Tam bir hafta sonra bugün seçim sonuçlarını almış olacağız... Anadolu’nun her yerinde miting var... İddia büyük... Ve şimdi ben bir hafta öncesinden bir deneme yapmak istiyorum. 70 şehri aradım. O şehirden 70 kişiyle konuştum. Kim mi onlar? Bana göre onlar şehrin bilirkişileri...



Çünkü o şehrin sokaklarını, olaylarını, hızını, sesini, ölümünü, hayatını onlar yaşıyor. Şehrin ritmini onlar tutuyor. Gece yarısı şehrin yıldızlarını onlar topluyor. Biri mi evlendi onlar orada. Birisi mi öldü onlar yine orada. Bu yüzden onlara "şehrin bilirkişisi" diyorum. Evet, 70 şehrin 70 bilirkişisiyle konuştum. Dedim ki, "Orada kim kazanır?" tarafsız bir bakışla cevap verdiler. 70 bilirkişinin kim olduğunu seçim sonuçlarından sonra açıklayacağım... İşte seçim sonuçları için bir hafta öncesinden bilirkişi tahminleri:



Adana: AKP-MHP arasında ibre MHP’den yana...



Adapazarı: AKP (MHP zorluyor)



Adıyaman: AKP (Saadet Partisi sürpriz yapabilir.)



Afyon: MHP



Ağrı: Saadet Partisi ile DTP arasında.



Aksaray: MHP



Amasya: CHP



Antalya: AKP



Aydın: CHP



Balıkesir: AKP



Bartın: AKP (CHP sürpriz olur.)



Batman: DTP



Bayburt: AKP (Saadet zorluyor. Aradan MHP çıkabilir)



Bingöl: Saadet Partisi ile DTP arasında



Bitlis: DTP



Bolu: AKP (CHP zorluyor.)



Burdur: AKP



Bursa: AKP önde, CHP zorluyor.



Çanakkale: CHP



Çankırı: AKP



Denizli: AKP önde CHP zorluyor.



Diyarbakır: DTP



Edirne: CHP



Elazığ: AKP



Erzincan: AKP



Erzurum: AKP (MHP sürpriz yapabilir.)



Eskişehir: DSP



Gaziantep: AKP kazanır. (Mustafa Yılmaz ismi CHP’yi yükseltiyor.)



Giresun: CHP



Gümüşhane: MHP



Hakkari: DTP (AKP sürpriz yapabilir.)



Iğdır: AKP



Isparta: AKP



İçel: CHP (MHP zorluyor.)



İzmir: CHP



K.Maraş: AKP



Kars: AKP (ama CHP zorluyor.)



Kayseri: AKP



Kırıkkale: AKP ve MHP arasında.



Kırşehir: AKP (MHP sürpriz yapabilir.)



Kocaeli: AKP



Konya: AKP



Kütahya: AKP



Malatya: Saadet Partisi önde AKP ile fark çok az...



Manisa: AKP



Mardin: DTP



Muğla: CHP



Muş: AKP önde ama DTP sürpriz yapabilir.



Nevşehir: AKP (MHP çok az ihtimalle sürpriz yapabilir.)



Niğde: AKP



Ordu: DSP



Osmaniye: MHP



Rize: AKP



Samsun: AKP önde CHP sürpriz olur.



Siirt: AKP önde... DTP çok yakın takipte...



Sinop: CHP



Sivas: AKP ama Saadet sürpriz yapabilir.



Ş.Urfa. Bağımsız aday Fakıbaba. Sonra Saadet’e geçecek...



Şırnak: DTP



Tokat: AKP (Saadet etkili.)



Trabzon: CHP -AKP arasında. AKP alabilir...



Tunceli: CHP



Uşak: AKP CHP arasında.



Van: AKP-DTP arasında. AKP önde duruyor...



Yalova: AKP



Yozgat: AKP MHP arasında AKP önde...



Zonguldak: AKP ile CHP çok yakın... AKP’nin kazanma ihtimali yüksek...



İstanbul belirler



Son seçimlerde İstanbul’da AKP, CHP’den 632 bin oy fazla almıştı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ismi CHP’den biraz daha yukarıda bir rüzgar estiriyor. Kesin olan şu ki, Kılıçdaroğlu ile CHP, geçen seçimden daha iyi bir oy alacak. Buna bir de büyükşehirde kazanma ihtimali olmayan diğer partilerin, ilçede kendi partilerine, büyükşehirde Kılıçdaroğlu’na oy vermeleri eklenince yarış daha da keskinleşiyor. Tabii aynı şey Saadet Partisi’ni destekleyenler için de geçerli. İlçede Saadet’e, büyükşehirde AKP’ye... Başbakan’ın yüzde 47 iddiasını İstanbul’daki bu gelişmeler zorluyor. Bu nedenle asıl savaş İstanbul’da.



Tüm DSP’liler Kılıçdaroğlu’na



DSP’den Kılıçdaroğlu’na doğru bir kayış var... Daha önce 5 DSP milletvekiliyle birlikte uyarıda bulunan Ahmet Tan bu defa şöyle diyor: "Komaya girmeden önce, hayattaki son demecinde bile uzlaşıyı ve AKP iktidarından kurtulmayı vasiyet eden Bülent Ecevit’in ’Son Genel Sekreteri’ sıfatımla gerçek tüm DSP’lileri ve Ecevitçileri seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermeye çağırıyorum." Ahmet Tan’la kısa bir sohbet yaptık... Baktım ki, Genel Başkan Zeki Sezer’den umutlar kesilmiş. Beklenti tükenmiş. Bu nedenle partiden atılacağını bile bile bu keskin kararı açıklıyor... İşin aslı şu ki, DSP zaten artık bir parti değil. Kasasında 50 trilyondan fazla parası olan bir "güvercin fonu"...



Son dakikada aradan sıyrılabilir



Gökçek mi? Karayalçın mı? Mansur mu? Mansur Yavaş dilden dile yayılıyor. Ama acaba AKP’den mi oy çalacak yoksa Karayalçın’dan mı? Belki de kararsızlardan ve dağılmış partilerden oy topluyor... Ama her durumda Ankara’da yarış iki kişi arasında geçmiyor. Son bir ayda Mansur Yavaş da katıldı yarışa... Mansur Yavaş’ın alacağı oy oranı MHP içinde bir liderlik tartışması yaratabilir... Son dakikada Gökçek aradan sıyrılabilir...