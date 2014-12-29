Hangi ile ne zaman kar yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin büyük bir bölümünde görülecek yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Hatay ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı, Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yeryer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Hatay ve Manisa çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte sis uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde başta iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde yer yer pus ve sis beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (karayolu ulaşımında gizli buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batısında ve Hatay çevrelerindegüney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve öğle saatlerinde yağmur, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, akşam saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yerpus ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

İstanbul'a kar yağacak mı?

Yılbaşında İstanbul'un hava durumu nasıl olacak en çok merak edilen konuların başında geliyor. Sıcaklıkların 11-12 derecelerde seyrettiği İstanbul yeni yıla mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla girecek. İşte il il ve İstanbul hava durumu

Yılın son günü kar geliyor

Türkiye, uzun bir aradan sonra yeni yılı karla karşılayacak. Yılın son günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, son yıllarda Doğu illeri dışında Türkiye'nin yeni yıla karla giremediğini ancak bu yıl Ankara, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Kocaeli gibi illerde kar yağacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü uzmanları, bugünden itibaren Türkiye'nin Batı illerinden başlayarak çok soğuk olmayan, ılık bir yağışlı sistemin etkisi altına girdiğini belirterek, bu etkinin Pazar günü İç ve Doğu kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini ifade ettiler.

İstanbul'da kar bekleniyor

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı geçecek. (15)

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. (12)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. (16)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. (16)

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçecek. (18)

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.(20)

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı. (3)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu. (9)

Bölgelerde hava durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağışlı geçecek.

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçecek.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, gece saatlerinde Samsun, Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri yağışlı geçecek.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

İstanbul'a 30 Aralık'ta kar geliyor

İstanbul'a, salı gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının geliyor. Uzmanlar aynı gün karla karışık yağmur, çarşamba ise kar bekliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a 30 Aralık Salı gününden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının geleceğini belirterek, "Salı karla karışık yağmur, çarşamba ise kar bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'a mevsimin ilk karı, salı günü düşecek. Aynı gün hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 2 derece olması ve karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Kentte çarşamba günü ise yağışın kara dönüşeceği, sıcaklığın da bir dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Şen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, güney akımlı rüzgarlar nedeniyle pazartesi İstanbul'da sıcaklığın 10 derecenin üzerinde olmasının beklendiğini söyledi.

Kentte salı gününden itibaren Trakya'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olacağını dile getiren Şen, "Yağış Trakya'dan başlayacak. Aynı gün İstanbul'un kuzeybatısında da karla karışık yağmur var. Çarşamba günü ise kar yağışı var. Yılbaşında yüksek yerlerin beyazlama ihtimali yüksek. Yani salı karla karışık yağmur, çarşamba kar bekliyoruz" diye konuştu.

Şen, yılbaşından itibaren bir hafta boyunca yağmur beklendiğini anlatarak, "Ayın 7'sine kadar kar yağışı olmayacak gibi. Ancak, bu tarihte Sibirya'dan yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesi tahmin ediliyor. Bunun yağışa etkisini ondan sonra değerlendirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi de muhtemel kar yağışına karşı önlemlerini aldı.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

D-100 karayolu ve Tem otoyolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

D-100 kara yolu ve Tem otoyolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini akşam saatlerinde kara bıraktı. Bolu Dağı'nda kar yağışı özellikle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili oluyor. Karayolları güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Trafik ekipleri sürücüleri, bölgede etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olması konusunda uyarırken, yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.