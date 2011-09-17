Hangi il neden mutlu, neden mutsuz?

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Otoyol mutlu etti









İstanbul: Param var ama çok mutsuzum







Çalışmada “iktisadi hoşnutsuzluk” göstergeleri olarak, işsizlik ve enflasyon oranları temel alındı. “Sosyal hoşnutsuzluk” kriterleri olarak göç hızı, boşanma ve intihar oranları, 10 bin kişiye düşen suç oranları, terör eylemleri ile 2007 ve 2010’da yapılan referandumlara katılım oranları dikkate alındı.Habertürk'de yer alan haberde, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Kastamonu, Çankırı ve Sinop daha önceki çalışmalarda “mutsuzlar” arasındaydı. Uzmanlar, bu illerin “mutlular” bölümüne geçmesini, artan yatırımlar ve Karadeniz Otoyolu’na bağlıyor.İstanbul, gelişmişlik potansiyeli, gücü ve seviyesine rağmen listenin “mutsuzlar” bölümünde yer alıyor. Uzmanlar bunu, “ekonomik güç” ile “yaşam memnuniyeti” arasındaki bağın zayıflığına bağlıyor. Buna gerekçe olarak da hayat pahalılığı, ulaşım gösteriliyor. İstanbullunun trafikte yitirdiği zamanın maliyeti yılda 7 milyar.