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Yaşam

Hangi il neden mutlu, neden mutsuz?

Kalkınma Bakanlığı’nın bölgesel kalkınma uzmanları Kamil Taşçı ile Mehmet Emin Özsan, Türkiye’yi 26 bölgeye ayırarak bölge ve illerin “hoşnutsuzluk d&

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Kalkınma Bakanlığı’nın bölgesel kalkınma uzmanları Kamil Taşçı ile Mehmet Emin Özsan, Türkiye’yi 26 bölgeye ayırarak bölge ve illerin “hoşnutsuzluk düzeyleri”ni ortaya çıkardı. 





Çalışmada “iktisadi hoşnutsuzluk” göstergeleri olarak, işsizlik ve enflasyon oranları temel alındı. “Sosyal hoşnutsuzluk” kriterleri olarak göç hızı, boşanma ve intihar oranları, 10 bin kişiye düşen suç oranları, terör eylemleri ile 2007 ve 2010’da yapılan referandumlara katılım oranları dikkate alındı.



Otoyol mutlu etti


Habertürk'de yer alan haberde, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Kastamonu, Çankırı ve Sinop daha önceki çalışmalarda “mutsuzlar” arasındaydı. Uzmanlar, bu illerin “mutlular” bölümüne geçmesini, artan yatırımlar ve Karadeniz Otoyolu’na bağlıyor.



İstanbul: Param var ama çok mutsuzum


İstanbul, gelişmişlik potansiyeli, gücü ve seviyesine rağmen listenin “mutsuzlar” bölümünde yer alıyor. Uzmanlar bunu, “ekonomik güç” ile “yaşam memnuniyeti” arasındaki bağın zayıflığına bağlıyor. Buna gerekçe olarak da hayat pahalılığı, ulaşım gösteriliyor. İstanbullunun trafikte yitirdiği zamanın maliyeti yılda 7 milyar.



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