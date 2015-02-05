Hangi il ne kadar milletvekili çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu illerin 7 Haziran'da çıkaracağı vekil sayılarını açıkladı. Nüfus dikkate alınarak yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamada İstanbul 88, Ankara 32 İzmir'in ise 26 milletvekili çıkaracağı dile getirildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2014 yılı sonuçlarına göre, seçim çevrelerini ve her seçim bölgesinin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının YSK tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç 6 ay içinde tespit edilerek ilan edileceğinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31 Aralık 2014 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen 2014 yılı nüfus bilgilerinin YSK'ya gönderildiği, bu nüfus sayımı sonuçlarına göre, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının belirlendiği kaydedildi. Kararda, yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan illerin bir, çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan illerin iki, 36 ve daha fazla olan illerin üç seçim çevresine bölündüğü belirtildi.

2011 seçimlerindeki vekil sayısı bazı illerde değişti

YSK'nın 2013 yıl nüfus sayımına göre açıkladığı milletvekili sayılarında yalnızca iki ilin sayısı değişti. 2013 verilerine göre, 4 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Muş'un milletvekili sayısı 3'e düştü. 1 milletvekili çıkaracağı tespit yapılan Bayburt'un ise çıkaracağı milletvekili sayısı 2'ye yükseldi.

YSK, 12 Haziran 2011'de yapılan son milletvekili genel seçiminde de 2010 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirlemişti. Buna göre, birçok ilin milletvekili sayısı aynı kalırken, Ankara, Elazığ, İstanbul, Kütahya, Manisa, Muş, Ordu ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı değişti. Son genel seçime göre, Ankara'nın milletvekili sayısı 31'den 32'ye, İstanbul'un milletvekili sayısı 85'ten 88'e çıktı. Son genel seçimde 1 milletvekili çıkaran Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi. 11 Haziran 2011'deki genel seçimde 5'er milletvekili çıkaran Elazığ ve Kütahya'nın milletvekili sayısı 4'e, son seçimde 10 milletvekili çıkaran Manisa'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 9'a, 4 milletvekili çıkaran Muş'un 3'e, 6 milletvekili çıkaran Ordu'nun çıkaracağı milletvekili sayısı 5'e düştü.

Milletvekillerinin illere göre dağılımı şöyle:

Adana 14

Adıyaman 5

Afyonkarahisar 5

Ağrı 4

Amasya 3

Ankara 32

Antalya 14

Artvin 2

Aydın 7

Balıkesir 8

Bilecik 2

Bingöl 3

Bitlis 3

Bolu 3

Burdur 3

Bursa 18

Çanakkale 4

Çankırı 2

Çorum 4

Denizli 7

Diyarbakır 11

Edirne 3

Elazığ 4

Erzincan 2

Erzurum 6

Eskişehir 6

Gaziantep 12

Giresun 4

Gümüşhane 2

Hakkari 3

Hatay 10

Isparta 4

Mersin 11

İstanbul 88

İzmir 26

Kars 3

Kastamonu 3

Kayseri 9

Kırklareli 3

Kırşehir 2

Kocaeli 11

Konya 14

Kütahya 4

Malatya 6

Manisa 9

Kahramanmaraş 8

Mardin 6

Muğla 6

Muş 3

Nevşehir 3

Niğde 3

Ordu 5

Rize 3

Sakarya 7

Samsun 9

Siirt 3

Sinop 2

Sivas 5

Tekirdağ 6

Tokat 5

Trabzon 6

Tunceli 2

Şanlıurfa 12

Uşak 3

Van 8

Yozgat 4

Zonguldak 5

Aksaray 3

Bayburt 2

Karaman 2

Kırıkkale 3

Batman 4

Şırnak 4

Bartın 2

Ardahan 2

Iğdır 2

Yalova 2

Karabük 2

Kilis 2

Osmaniye 4

Düzce 3