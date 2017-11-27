Hangi içki, ruh halini nasıl değiştiriyor?

Yeni bir araştırma, farklı içki türlerinin insanların ruh hallerini farklı şekillerde değiştirdiğine işaret ediyor.

Bulguları tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan ve 21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor.

Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerini de sağlıyor.

Kırmızı şarap ve bira ise insanları rahatlatıyor.

Araştırma kapsamında 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara bira, şarap ve sert içkiler verildi ve ne hissettikleri soruldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

-Kırmızı şarap, beyaz şaraba göre daha fazla uyku getiriyor.

Katılımcılar kırmızı şarap ve bira içerken kendilerini rahat hissettiklerini söyledi.

-Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı sert içki içtiklerinde kendilerini daha çekici bulduklarını belirtti.

-Katılımcıların yüzde 50'den fazlası sert içkinin kendilerine enerji ve güven verdiği ifade etti.

-Ancak çalışmaya katılan her üç kişiden biri yüksek alkollü içki içtiklerinde kendilerini "daha agresif" hissettiklerini söyledi.

-Sert içki tüketimi, diğer tüm içki türlerine kıyasla, daha fazla agresiflik, rahatsızlık ve ağlamaklı olma haliyle ilişkilendiriliyor.

-Tüm alkollü içkiler, erkeklerde kadınlara kıyasla saldırganlık duygusunu daha fazla ortaya çıkarıyor.

Araştırmayı yapan uzmanlar, bu aşamada, hangi içki türünün farklı ruh haline neden olduğunu tespit ettiklerini ama bunun nedenlerini henüz bilmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, içki türününün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, haftada en fazla 14 ünite alkol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Buna göre, 175 mililitrelik 6 kadeh şarap 14 üniteye karşılık geliyor.