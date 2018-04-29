Hangi içki, ruh halini nasıl değiştiriyor?

Yeni bir araştırma, farklı içki türlerinin insanların ruh hallerini farklı şekillerde değiştirdiğine işaret ediyor.

Bulguları tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan ve 21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor.

Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerini de sağlıyor.

Kırmızı şarap ve bira ise insanları rahatlatıyor.

Araştırma kapsamında 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara bira, şarap ve sert içkiler verildi ve ne hissettikleri soruldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

Araştırmayı yapan uzmanlar, bu aşamada, hangi içki türünün farklı ruh haline neden olduğunu tespit ettiklerini ama bunun nedenlerini henüz bilmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, içki türününün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, haftada en fazla 14 ünite alkol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Buna göre, 175 mililitrelik 6 kadeh şarap 14 üniteye karşılık geliyor.