T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Hangi içki, ruh halini nasıl değiştiriyor?

21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor. Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerini de sağlıyor. Rahatlatıcı içkiler ise kırmızı şarap ve bira.

29 Nisan 2018 20:30

Yeni bir araştırma, farklı içki türlerinin insanların ruh hallerini farklı şekillerde değiştirdiğine işaret ediyor.

Bulguları tıp dergisi BMJ Open'da yayımlanan ve 21 ülkeden 30 bin katılımcıyla yapılan araştırmaya göre, yüksek alkollü içkiler insanı öfkeli ve ağlamaklı yapabiliyor.

Sert içkiler, insanların kendilerini daha çekici hissetmelerini de sağlıyor.

Kırmızı şarap ve bira ise insanları rahatlatıyor.

Araştırma kapsamında 18-34 yaş aralığındaki katılımcılara bira, şarap ve sert içkiler verildi ve ne hissettikleri soruldu.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

Araştırmayı yapan uzmanlar, bu aşamada, hangi içki türünün farklı ruh haline neden olduğunu tespit ettiklerini ama bunun nedenlerini henüz bilmediklerini söylüyor.

Uzmanlar, içki türününün yanı sıra içkinin tüketildiği ortamın da ruh halinde etkili olduğunu vurguluyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, haftada en fazla 14 ünite alkol tüketilmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Buna göre, 175 mililitrelik 6 kadeh şarap 14 üniteye karşılık geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SertRahatlatıcıBMJ OpenUlusal Sağlık Sistemi NHS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24