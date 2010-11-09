Hangi hastalığa hangi meyve suyu iyi geliyor?

T24- İngiliz beslenme uzmanı Peta Bee, vitamin deposu meyve sularını hangi hastalıklara iyi geldiklerine göre kategorilere ayırdı. İşte o liste:









Nar suyu



Narın içinde bulunan kimyasallar hücrelerin iyileşmesini hızlandırarak kanserli hücreleri öldürüyor. California Üniversitesi’nin bir incelemesine göre nar suyu içen prostat kanseri hastalarının rahatsızlıkları yavaşladı.













Greyfurt suyu



Metabolizmaya etki ederek yağların daha hızlı erimesini sağlayan greyfurt suyu kilo vermek isteyenler için birebir. Greyfurt ayrıca hücreler için gerekli coQ10 maddesinin de emilmesine katkıda bulunur.



Kızılcık suyu





Amerika Kimyasal Derneği tarafından yapılan bir araştırma kızılcık suyunun koli basiliyi engellediğini ortaya çıkardı. Antioksidan oranı yüksek olduğu için iyi kolestrol oranını düşürür, diş çürüklerine karşı savaşır.



Elma suyu



Elmanın içinde bulunan asetilkolin maddesi hafıza ve beyin sağlığına olumlu etki eder. Günde 2 bardak (500ml) elma suyu içmek hafızayı güçlendirir.







Vişne suyu



Northumbria Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma haftanın beş günü, günde 2 kere vişne suyu içen sporcuların eklem ve kas ağrısının azaldığını ortaya çıkardı. Vişnenin antioksidan oranının yüksek olması bu etkinin nedeni olarak gösterildi.





Ananas suyu



Ananasın içinde bulunan bromelain enzimi vücudun proteinleri sindirmesine yardım eder. Aç karnına içildiği zaman enfeksiyonlarla savaşır. Eklem yanması ve ağrıları dindirir. Öksürük ve soğuk algınlığına karşı iyi geliyor.



Mor üzüm suyu



Amerika’daki Cincinatti Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada düzenli olarak mor üzüm suyu içenlerin daha iyi bir hafızaya sahip olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar üzümdeki antioksidanların beyin sağlığına etki ettiğini öne sürüyor. Mor üzüm suyu ayrıca kolestrolü azaltır.







Portakal suyu



Hesperidin isimli antioksidan barındıran portakal suyu damarları genişleterek kan dolaşımını hızlandırır ve kalp hastalıkları riskini azaltır. ABD’de yapılan bir araştırma hergün 500 ml portakal suyu içen erkeklerin tansiyonunu daha düşük olduğunu belirledi.













Hindistan cevizi suyu



Ağır idman ve spor sonrasında hindistan cevizi suyu içmek yorgunluğa iyi geliyor. Meyvede bulunan su sadece 46 kaloriyle (bir bardak) karbonhidrat tuzlu su ve enerji veriyor. Tansiyonu, şekeri ve kolestrolü azaltır.



Dometes suyu



Domatese kırmızı rengini veren likopen çok önemli bir antioksidan. Likopen cildi güneş ışığına karşı korur. Cilt kanserine yakalanma riskini de azaltarak güneş yanıklarına karşı yüzde 33 korur.



















